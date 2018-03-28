Subaru Forester 5 поколения: вместительный и эффективный

Друзья, наконец мы с вами дождались второй самой главной премьеры Нью-Йоркского автосалона 2018 — на спецмероприятии в «Большом яблоке» был официально рассекречен кроссовер Subaru Forester 2019 модельного года. Это пятое поколение японского бестселлера, в котором создатели решили сделать упор не на броской внешности или экстравагантном салоне, а на том, что действительно ценится у любителей класса SUV — вместительности и расходе топлива.

Никаких рискованных манипуляций с дизайном экстерьера японские разработчики решили не производить. Такая сдержанность даже может кого-то и разочаровать! Фактически, новое 5 поколение смотрится как старый кузов с сомнительным рестайлингом. Да, тут есть свежие черты, новая оптика, новый дизайн 17— и 18-дюймовых колесных дисков, но как у Subaru получилось так точно и без изменений перенести дух Forester на совершенно иную, действительно продвинутую и современную платформу SGP — это загадка.

Впрочем, если отойти от дизайна, то кузов стал крупнее, колесная база подросла на 30 мм, что увеличило место для ног в заднем ряду на 36 мм. Сам производитель заявляет о том, что пространства для пассажиров в принципе стало больше и по всем измерениям. Объем багажника 2 155 литров при сложенных спинках сидений второго ряда — плюс 54 литра к показателю четвертого поколения. Сам же процесс погрузки-выгрузки даже крупной поклажи станет проще, ведь дверь багажника стала шире на 135 мм, а спинки складываются почти в ровный пол. Задние двери открываются на больший угол.

Традиционно, все версии нового Субару Форестер 2019 оснащаются системой симметричного полного привода. Дорожный просвет у кроссовера 221 мм и этого будет вполне достаточно для того, чтобы уверенно чувствовать себя даже на серьезно-пересеченной местности. Также, переход на новую «тележку» снизил уровень вибрации и поступающих в салон шумов. Последнее для компании особенно важно, поскольку «шумка» у прошлого «Лесника» отставала от конкурентов.

Под капотом Форестер в новом кузове пристроился модернизированный 2.5-литровый силовой агрегат. Оппозитная «четверка» выдает 182 лошадиные силы мощности и 239 ньютон-метров крутящего момента. Это на 12 л.с. и 3 Нм больше, чем у предшественника. Компания заявляет, что отлично потрудилась над снижением расхода топлива, однако сколько конкретно теперь потребляет агрегат — пока не известно. Мотор агрегатируется исключительно с вариатором CVT, никаких упоминаний о «ручке» или турбомоторе нет.

Курс на экономию пространства, эргономику и эффективность в полную силу продолжается и в салоне. С центрального тоннеля исчез механический «ручник», уступив место электронному, уже в «базе» автоматический климат-контроль, более удобные передние сиденья с карманами и разделителями позади. Опционально доступен подогрев задних сидений и точка доступа 4G Wi-Fi. Появилось и больше стандартных систем безопасности, включая активный комплекс EyeSight с адаптивным круиз-контролем, автоматическим контраварийным торможением и мониторингом рядности движения.

За доплату доступны такие системы как мониторинг «слепых» зон и автоматическое торможение перед препятствиями при движении задним ходом (очень полезная штука для начинающих водителей, да и не только). Из новинок — функция DriverFocus, которая следит за поведением водителя и реагирует на его усталость и отвлечение внимания от дороги. 6.5-дюймовый дисплей мультимедиа-информационной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto можно за доплату заменить на 8-дюймовый и с навигацией.

https://youtu.be/jAtZHs8N8B8

https://youtu.be/kw11HU3iSbw