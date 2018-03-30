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Honda представила кроссовер CR-V в версии кабриолет
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Honda представила кроссовер CR-V в версии кабриолет 

Daily-Motor 19 минут назад
Фото: Daily-Motor
Британское подразделение компании Honda показало новую версию популярного кроссовера CR-V, выполненную в кузове кабриолет. Открытая версия CR-V была подготовлена ко «Дню смеха», который отмечается 1 апреля.
В рамках трансформации внедорожника в кабриолет CR-V лишили крыши весьма варварским способом — попросту срезали ее «болгаркой». Естественно, такая манипуляция лишила кузов жесткости, поэтому ездить на этом автомобиле теперь нельзя.
Тем не менее, представители «Хонда» шутят, что такой автомобиль отлично подойдет для стран с теплым климатом, но не для Великобритании.
«Это новое направление для CR-V и Honda. Запланированный целевой объем продаж этого автомобиля на первоначальном этапе — ноль машин», — прокомментировал создание нового кабриолета на базе CR-V руководитель отдела будущих профессиональных возможностей Honda.
По мнению «британских ученых», новый CR-V в кузове кабриолет смог бы навязать серьезную конкуренцию автомобилям Range Rover Evoque Convertible и Jeep Wrangler.
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