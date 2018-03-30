Кабриолет Honda CR-V выйдет в продажу 1 апреля

Поскольку от целого автомобиля тут примерно половина, то и цена на Honda CR-V Roadster стартует с отметки в 50% стоимости стандартного кроссовера Honda. Плюс, жесткость кузова немного уменьшилась, на 100%, но это не страшно, ведь за имидж нужно чем-то расплачиваться…

В общем, на носу 1 апреля и еще не один автопроизводитель удивит нас своим нетривиальным подходом к розыгрышам. Японская же компания Honda, дабы выделиться из толпы, решила сделать это пораньше, представив, как бы мог выглядеть популярный кроссовер CR-V в версии кабрио. Правда, в данном случае крыша снимается только один раз и обратно уже не ставится, ведь проделана процедура была с помощью резаков по металлу.

Да, это не шутка — пиарщики Honda и правда взяли вполне себе симпатичный вариант CR-V (но предыдущего поколения) и отпилили ему крышу. «Новая модель» должна была пойти в продажу 1 апреля, однако пока планы реализации очень скромны — компания говорит о цели в «0 экземпляров». Не исключено, что таким образом японцы решили одним выстрелом убить сразу 2 зайцев — повеселить публику и потроллить Volkswagen , который безо всяких розыгрышей намерен в 2020 году выпустить T-Roc Cabriolet.

https://youtu.be/4Qial14qCYU