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Acura представила в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX
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Acura представила в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX 

Daily-Motor 22 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Японская компания Acura, принадлежащая концерну Honda, представила на автосалоне в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX.
Новая генерация этой модели спроектирована на новой платформе. В список оснащения автомобиля вошел турбированный мотор и 10-ступенчатый «автомат».
Дизайн нового RDX выполнен в стиле прототипа Precision, дебютировавшего еще в 2016 году, но в целом экстерьер кроссовера сохранил свои прежние черты: пятиугольная решетка радиатора и характерная пластика боковин, а также фары с семью светодиодами вместо прежних пяти.
Продавать новый Acura RDX будут с безальтернативным 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 275 лошадиных сил и 380 Нм максимального вращающего момента.
Напомним, что в России автомобили бренда Acura не продаются с начала 2016 года.
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