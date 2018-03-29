Acura представила в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX

Японская компания Acura , принадлежащая концерну Honda , представила на автосалоне в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RDX.

Новая генерация этой модели спроектирована на новой платформе. В список оснащения автомобиля вошел турбированный мотор и 10-ступенчатый «автомат».

Дизайн нового RDX выполнен в стиле прототипа Precision, дебютировавшего еще в 2016 году, но в целом экстерьер кроссовера сохранил свои прежние черты: пятиугольная решетка радиатора и характерная пластика боковин, а также фары с семью светодиодами вместо прежних пяти.

Продавать новый Acura RDX будут с безальтернативным 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 275 лошадиных сил и 380 Нм максимального вращающего момента.

Напомним, что в России автомобили бренда Acura не продаются с начала 2016 года.