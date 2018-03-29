Acura RDX нового поколения обзавелась двухлитровым мотором

Премиальная японская марка провела публичную презентацию нового поколения среднеразмерного кроссовера RDX на автосалоне в Нью-Йорке. Модель получила новую платформу, силовую установку и множество других «интересностей».

Дизайн новой Acura RDX выполнен по мотивам концепт-кара RDX Prototype, представленного два года назад на автосалоне в Детройте. На автосалоне в Детройте, но уже в текущем году, Acura презентовала финальную концепцию внешности RDX в виде концепт-кара RDX Concept, и серийная версия её полностью унаследовала.

На фото: новенькая Acura RDX третьего поколения

Третья по счёту генерация RDX получила совершенно новую и эксклюзивную платформу, колёсная база которой на 6,6 сантиметров длиннее, чем у предшествующей. В качестве основного материала используется высокопрочная сталь — её в конструкции не менее 50%. Среди других особенностей шасси RDX — ровный пол под задними сидениями, передняя подвеска МакФерсон, а также новая задняя «пятирычажка» с адаптивными амортизаторами.

На фото: Acura RDX предыдущего, второго поколения

Под капотом у новой Acura RDX изменилось практически всё. На смену «атмосферникам» V6 с индексами J30Y1 и J35Z2 мощностью в 263-273 силы пришёл новый двухлитровый турбированный мотор с отдачей в 272 лошадиные силы, крутящий момент которого достигает 380 Нм. Японцы в пресс-релизе не раскрывают информацию о коде двигателя, однако, судя по всему, речь идёт о двигателе с индексом K20C3, который устанавливается на Honda Avancier. Его степень сжатия составляет 10.8.1, а максимальную мощность он развивает в районе 6 500 оборотов в минуту. Работать этот мотор будет с новым десятискоростным «автоматом» 10AT, который предусматривает возможность переключения скоростей подрулевыми лепестками. Тягу двигателя он будет передавать на полноприводную трансмиссию SH-AWD. Ключевая её особенность — возможность передачи 70% тяги на задние колёса, причём вся эта энергия может быть перенаправлена на каждое из задних колёс по отдельности.

В салоне RDX появились новые спортивные сидения, каркас которых тоже изготовлен из высокопрочной стали. Они получили усиленную боковую поддержку, а также 16-зонную электрорегулировку. На крыше кроссовера можно будет наблюдать панорамную крышу, причём она стала стандартной для всех комплектаций, а на центральной консоли — мультимедийную систему с экраном на 10,2 дюйма. За связь будут отвечать модули 4G LTE и Wi-Fi.

В качестве материалов салона, в топовых комплектациях, будет использоваться кожа Milano, вставки из дерева, а также полированный алюминий. Также кроссовер может оснащаться 16-канальной, 710-ватной аудиосистемой Acura ELS Studio 3D, разработанной в тесной кооперации с Panasonic и одним из обладателей премии Грэмми.

В стандартную комплектацию будут включены фирменные системы предупреждения и предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, а также система удержания кроссовера на полосе.

Производиться новый RDX будет в США. В американских автосалонах он должен появиться летом текущего года, после чего его можно будет ожидать и на других континентах.

Продажи Acura RDX в США идут на стабильном уровне: в прошлом году компания продала 54 886 автомобилей этой модели, тогда как в 2016 году было реализовано 55 495 автомобилей.

В России новую генерацию RDX ждать пока не стоит — в прошлом году Acura «свернула» продажи на рынке РФ из-за нестабильной экономической ситуации.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Acura выводит на рынок гибридный кроссовер MDX.

По материалам: www.kolesa.ru