Кроссовер Acura RDX третьего поколения показали в Нью-Йорке

На проходящем в эти дни автосалоне в Нью-Йорке компания Acura представила серийный кроссовер RDX третьего поколения. Автомобиль получил новые фары с семью светодиодами взамен прежних пяти, пятиугольную радиаторную решетку и характерную пластику боковин.

В салоне имеется торчащий над передней панелью дисплей мультимедиасистемы диагональю 10,2 дюйма, парящий центральный тоннель и закрепленный на нем True Touchpad.

3,5-литровый мотор V6 сменился четырехцилиндровым турбомотором. Двухлитровый двигатель мощностью 252 л. с. работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовое оснащение включает светодиодные фары, электрорегулировки и обогрев передних сидений, широкий экран мультимедиасистемы с сервисом Apple CarPlay, электропривод пятой двери, бесключевой доступ, выход в интернет, панорамную крышу и 19-дюймовые колеса плюс комплекс ассистентов Acura Watch.

Цены будут объявлены летом, когда в Америке начнут принимать заказы на модель. В России машины марки Acura не продаются c 2016 года и возвращаться на наш рынок не планируют.