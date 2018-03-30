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Кроссовер Acura RDX третьего поколения показали в Нью-Йорке
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Кроссовер Acura RDX третьего поколения показали в Нью-Йорке 

Wroom.ru 30 марта 2018
Фото: Wroom.ru
На проходящем в эти дни автосалоне в Нью-Йорке компания Acura представила серийный кроссовер RDX третьего поколения. Автомобиль получил новые фары с семью светодиодами взамен прежних пяти, пятиугольную радиаторную решетку и характерную пластику боковин.
В салоне имеется торчащий над передней панелью дисплей мультимедиасистемы диагональю 10,2 дюйма, парящий центральный тоннель и закрепленный на нем True Touchpad.
3,5-литровый мотор V6 сменился четырехцилиндровым турбомотором. Двухлитровый двигатель мощностью 252 л. с. работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Базовое оснащение включает светодиодные фары, электрорегулировки и обогрев передних сидений, широкий экран мультимедиасистемы с сервисом Apple CarPlay, электропривод пятой двери, бесключевой доступ, выход в интернет, панорамную крышу и 19-дюймовые колеса плюс комплекс ассистентов Acura Watch.
Цены будут объявлены летом, когда в Америке начнут принимать заказы на модель. В России машины марки Acura не продаются c 2016 года и возвращаться на наш рынок не планируют.
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