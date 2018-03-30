Кроссоверы и внедорожники автосалона в Нью-Йорке-2018

Даже если вы живетё в отдаленной глуши, или вы просто не следите за тенденциями автомобильной индустрии, то вы, наверняка знаете, как внедорожники и кроссоверы захватывают наши улицы.

Мир уже давно прошёл ту точку, на которой мы могли бы обосновать этот восходящий тренд разумными и практическими аргументами. Например! Удивительное дело, но многие автолюбители делают выбор в пользу маленького кросса Mazda CX-3 , вместо более крупной и действительно более доступной модели Mazda3.

Мало того, «лихорадка» на автомобили сегмента SUV продолжается. Доказательством этого стал Международный автосалон в Нью-Йорке-2018, на котором основные экспозиции были заняты именно такими машинами. Итак, вот практически полный список всех внедорожников и кроссоверов, премьера которых прошла в рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года.

Отметим, что в хит-парад кроссоверов и внедорожников автосалона в Нью-Йорке-2018 вошли как новые/обновлённые серийные автомобили, так и концептуальные модели, которые в ближайшие годы планируется запустить в серию. Итак! Поехали.

#Subaru Forester

Как неоднократно сообщалось ранее, компактный внедорожник Subaru Forester нового, пятого по счёту поколения не сильно изменился внешне. Но! Машина построена на совершенно новой «тележке», что позволило увеличить колёсную базу, а также сделать автомобиль более просторным. Уже в базовой версии новый Subaru Forester получает продвинутую технологию EyeSight. Практически все эксперты «в один голос» уверяют, что «Лесник» нового поколения обречён на успех.

#Toyota RAV4

В отличие от совершенно нового Subaru Forester, компактный внедорожник Toyota RAV4 нового поколения — это полный отход от старой модели, как внутри, так и снаружи. Серийный автомобиль сильно похож на прошлогоднюю концепцию FT-AC, что обеспечивает более брутальный и мужественный внешний вид. В компании уверены, что новый Toyota RAV4 продолжит оставаться бестселлером в переполненном сегменте.

#Acura RDX Мировая премьера модели Acura RDX нового поколения показала, что премиальная японская марка сделала впечатляющую попытку большого всплеска в компактном роскошном сегменте SUV. Премиальный кросс Acura RDX нового поколения получил увеличенную колёсную базу и совершенно новый, стильный и привлекательный дизайн экстерьера. Мало того, машину укомплектовали новейшим 2,0-литровым бензиновым мотором с изменяемой степенью сжатия и продвинутой системой полного привода Super-Handling All-Wheel Drive.

#Hyundai Tucson

Нью-Йоркский автосалон 2018 года стал местом премьеры обновлённого компактного внедорожника Hyundai Tucson. Популярная корейская модель получила незначительный дизайн экстерьера и интерьера, а также расширенный список различных систем и электронных помощников. На рынок «посвежевший» автомобиль выйдет в самое ближайшее время.

#Lexus UX Как известно, новый миниатюрный кроссовер Lexus UX станет первой в истории моделью японского автопроизводителя, предлагаемой через услугу подписки. При этом, если вы хотите купить модель напрямую, вам придется подождать до декабря, чтобы сделать это. Новинка построена на «тележке» GA-C, и на старте продаж будет доступна в двух модификациях UX 200 и UX 250h. Несмотря на то, что автомобиль получил фантастический и фирменный дизайн экстерьера и интерьера, мы продолжаем отмечать, что машина получилась какой-то страной!?

#Cadillac XT4 Новейший, первые в истории американского бренда компактный внедорожник Cadillac XT4 отличается фирменным дизайном экстерьера. По традиции, автомобиль имеет достаточно богатое оснащение. К некоторому сожалению, на старте продаж новинку будут предлагать только с одним 2,0-литровым бензиновым двигателем с наддувом.

#Hyundai Kona Electric

Известно, что американцы получат возможность купить новый электрокар повышенной проходимости Hyundai Kona Electric в четвертом квартале 2018 года. Автомобиль оснащён 201-сильной электрической силовой установкой и способен проезжать на одной полной «заправке» свыше 400 километров. В оснащение модели вошли различные системы безопасности и помощи водителю.

#Mazda CX-3 После интригующих анонсов японская марка представила на мотор-шоу в Нью-Йорке-2018 обновлённый компактный кроссовер Mazda CX-3. Откровенно, ожидания не оправдались! Автомобиль получил скромные изменения дизайна экстерьера и интерьера, а также улучшенную шумоизоляцию. Повторимся, практически все ожидали более значительных изменений.

#Acura MDX A-Spec

Да, флагманский внедорожник Acura MDX не является новинкой. Но. На Нью-Йоркский автосалон премиальная японская марка привезла машину в спортивной модификации A-Spec. В таком исполнении автомобиль получает более агрессивный аэродинамический обвес, массивные колёса, тонированную оптику, отделку из углеродного волокна и расширенный список оснащения. Помимо всего прочего, в арсенале машины значится комплекс помощи водителю AcuraWatch. Теперь нам остаётся только дождаться внедорожник Acura MDX в «заряженной» версии Type-S.

#Hyundai Santa Fe Флагманский внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения продолжает хождение по миру! очередным местом премьеры корейской новинки стал Нью-Йоркский автосалон 2018 года. Презентация автомобиля привлекла к себе огромное внимание со стороны североамериканской общественности. Как многократно отмечалось ранее, внедорожник получил смелый дизайн экстерьера и значительно улучшенный интерьер, стал больше и безопаснее.

#Jaguar F-PACE SVR Говоря о британской новинке Jaguar F-PACE SVR, можно просто сказать — автомобиль оснащён 550-сильным двигателем 5.0 V8; ускоряется с 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды; максимальная скорость — 283 км/ч. Уже по этим показателям можно сделать вывод, что перед нами чрезвычайно заряженный автомобиль, который призван дарить удовольствие своему владельцу.

#Maserati Levante Trofeo

А вот и ещё один «заряженный» внедорожник, который дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года. Модель Maserati Levante Trofeo оснащён … 590-сильным мотором V8. Спринт с нуля до первой сотни автомобиль делает за … 3,9 секунды! В стандартное оснащение внедорожника Maserati Levante Trofeo входит модернизированная система полного привода и множество продвинутых «фишек».

#Alfa Romeo Stelvio Nero Edizione

Итальянский кросс Alfa Romeo Stelvio также не является совершенно новым. Чтобы привлечь внимание американских клиентов к модели, компания привезла в Нью-Йорк специальную версию Nero Edizione. Под захватывающим итальянским названием скрывается опциональный пакет, который добавляет шарму внедорожнику Alfa Romeo Stelvio. Больше удивляет то, что для модели Alfa Romeo Stelvio Nero Edizione предусмотрен единственный доступный 2,0-литровый двигатель с наддувом, мощностью 280 л.с.

#Volvo XC40 Inscription

Шведская марка Volvo презентовала в Нью-Йорке свой новый маленький кросс XC40 в версии Inscription. Здесь всё стильно и аккуратно: хромированная отделка, двойные выхлопные патрубки, серебристые защитные пластины, эксклюзивные цветовые решения для экстерьера и интерьера. Представители компании уверяют, что « Volvo XC40 — это один из лучших оборудованных компактных роскошных внедорожников на мировом рынке».

#Volkswagen Atlas Cross Sport Concept

Если семиместный внедорожник Volkswagen Atlas/Teramont слишком огромен для вас, не беспокойтесь. В ближайшее время немецкая марка предложит пятиместный автомобиль, созданный по мотивам концепта Volkswagen Atlas Cross Sport. На рынке новинка появится уже в следующем году. Стоит отметить, что пятиместный VW Atlas будет также отличаться более спортивным внешним видом, с пересмотренной передней частью и наклонённой крышей.

#Lincoln Aviator Concept

Несмотря на то, что в название представленного в Нью-Йорке автомобиля Lincoln Aviator имеется слово Concept, внедорожник выглядит практически готовым встать на конвейер. Как рассказали представители американского премиального бренда, на рынке новый серийный внедорожник Lincoln Aviator появится в следующем году. Эксперты уверены, что новая машина будет пользоваться успехом во многих странах планеты.