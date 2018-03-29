Maserati Levante Trofeo с мотором Ferrari представили в Нью-Йорке

Как оказалось, новая супер-спортивная версия бутикового кроссовера Maserati Levante будет называться вовсе не GTS, а Trofeo. Тем не менее, печалиться тут не о чем, ведь обещанный мотор от Ferrari тут, все-таки, есть — это 3.8-литровый V8 с двойным турбонаддувом от инженеров из Маранелло, развивающий 590 л.с. мощности и 730 Нм крутящего момента. С таким огненным сердцем гламурный «итальянец» вполне способен составить конкуренцию «великому и ужасному» Porsche Cayenne Turbo.

Разгон до «сотни» у этого «Ferrari для бедных» занимает всего лишь 3.9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Под стать новым скоростным характеристикам и внешность нового Levante Trofeo. От базовой модели автомобиль отличается еще более агрессивным дизайном с полностью матричной светодиодной головной оптикой, черной решеткой радиатора и «жадными» воздухозаборниками, затянутыми сеточкой.

Для лучшей циркуляции воздуха под капотом (и для устрашения соседей по потоку) в нем предусмотрено две вентиляционных зоны, а за нотки гоночной эстетики отвечают разбросанные то тут то там по кузову акценты из карбона. Среди прочих внешних отличий стоит упомянуть логотипы «Trofeo» на задних стойках, огромные 22-дюймовые кованые колесные диски (самые здоровые в истории Maserati) и четыре «дула» выхлопной системы по флангам бампера.

В кабине счастливого владельца Levante Trofeo встретят анатомические кожаные сиденья с контрастной прострочкой, элементы обшивки из матового углепластика, подрулевые лепестковые переключатели и эксклюзивная цифровая приборная панель. На передней панели пристроились часы, в ногах проложены фирменные коврики, а за радость для искушенных ушей отвечают 17 динамиков премиальной музыкальной системы Bowers & Wilkins.

Естественно, само существо Maserati Levante Trofeo состоит из чистого духа соперничества, а потому итальянские инженеры оснастили кроссовер новым режимом движения Corsa ("Гонка") с функцией быстрого старта Launch Control. В компании отмечают, что новый режим обостряет отзывчивость двигателя и ускоряет переключение передач, в то же время «зажимая» и занижая подвеску.

Также, впервые на Levante в версии Trofeo использована система Vehicle Control, которая предупреждает крены автомобиля, а не просто корректирует их. В производство новый итальянский кроссовер пойдет уже этим летом. Цена пока что озвучена не была.