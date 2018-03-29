Kia 900 может похвастаться успешным дебютом в Нью-Йорке

Премьера суперсовременного седана от Kia прошла на «ура» в рамках автошоу, проходящего в американском Нью-Йорке.

Ожидается, что новинка появится в США уже в этом году.

На американский рынок новинка попадет с индексом К900. В Южной Корее данный седан известен, как К9. Оба автомобиля совершенно идентичны по своему исполнению. За их внешностью кроется внушительная техническая начинка.

Впереди у машины находится радиаторная решетка в 176 ячеек. По мнению конструкторов, это число символизирует высвобождение энергии изнутри наружу.

Внутри салона все сделано для удобства водителя и его пассажиров. Например, посадочное место водителя регулируется по 20 позициям, включая уровень расположения плеч. Сиденья для пассажиров имеют от 12 до 18 степеней регулировки. Доступны также обогрев и вентиляция посадочных мест.

Для американского рынка К900 будет поставляться с двигателем битурбо объемом в 3.3 литра. Он сможет выжимать 365 лошадиных сил для 8-ми ступенчатой АКП.