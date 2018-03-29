Тестирование подержанных автомобилей: осторожно с популярными кроссоверами — высокая цена в пересчете на пройденные километры

Кроссоверы невероятно популярны, многих привлекает высокий дорожный просвет и то, что в машину удобнее садиться.

Мы выбрали три полноприводных кроссовера из категории компактных и испытали их при снежной и слякотной погоде, чтобы выяснить, какой лучше.

Кроссоверы когда-то считались слишком большими и неуклюжими, не говоря уже о том, какой вред они наносили природе со своими прожорливыми двигателями.

Но времена меняются, и производители стали делать кроссоверы поменьше, но с теми же самыми полюбившимися свойствами, такими как большой дорожный просвет и удобство посадки в машину. Кроме того, двигатели стали меньше и экономичнее. Такая комбинация привела к появлению выигрышной концепции, которую назвали компактным кроссовером, ее популярность не знает границ, и не похоже, что она когда-нибудь снизится.

Все оказавшиеся в нашем распоряжении автомобили — полноприводные, чтобы нас случайно не выбросило в какой-нибудь глубокий кювет, если боги погоды решат пошутить. И нам это очень пригодилось: проснувшись утром в день тестирования, мы с удивлением увидели, что земля покрыта толстым слоем противной снежной жижи. Хорошо хоть мы были подготовлены.

Вместительный японец

«Хонду СиЭр-Ви» четвертого поколения лишь совсем недавно сменила более новая модель, а впервые ее продемонстрировали на Парижской автомобильной выставке в 2012 году (модельный год 2013). Одним из крупнейших изменений стало увеличение внутреннего пространства по сравнению с предшественницей. Это явственно заметно, не в последнюю очередь на заднем сиденье, где обнаружилась куча места со всех сторон. Большим плюсом стало дополнительное пространство под передними сиденьями, куда можно свободно вытянуть ноги. Места сзади хватает на все.

Автомобиль Honda CR-V «СиАр-Ви» — это исключительный грузовой ослик со своими 569 литрами по системе VDA (стандарт, разработанный «Союзом немецких производителей», — прим. перев.) при поднятых спинках задних сидений. Если же вы спинки опустите, то получите самое большое багажное отделение среди всех протестированных машин — целых 1 669 литров.

Двигатель тестировался дизельный, объемом 2,2 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В 2015 году двигатель автомобиля был усовершенствован до 1,6-литрового DTEC (более легкий, компактный и экономичный дизельный двигатель — прим. перев.). Существует и бензиновый вариант, который благодаря своей более дешевой закупочной стоимости стал популярной альтернативой дизелю. Двигатель в тестируемом автомобиле работал тихо и мягко, никаких неровных дизельных всфыркиваний не было, и при спокойной езде мощности вполне хватало.

С комфортом дела тоже обстоят хорошо. Машина идет мягко, и подвеска компенсирует неровности. В салон иногда пробираются некоторые шумы, что нарушает в остальном такую удобную и комфортабельную целостность, которую обеспечивает «СиАр-Ви».

Полный привод — вот где у «Хонды» земля уходит из-по ног. «СиАр-Ви» — по сути переднеприводный автомобиль, а задний привод подключается электроникой, когда передние колеса теряют опору. Во всяком случае, теоретически, но на практике система свою задачу не выполняет. В предыдущем тесте нашей газеты, когда мы изучали полноприводные машины, автомобиль должен был стартовать с наклонной поверхности, где у передних колес не было сцепления, и тогда у нас задние колеса вообще не подключились. Машина стояла неподвижно, крутя передними колесами, а задний привод так и не заработал.

Подытоживая, можно назвать «СиАр-Ви» «софтроадером» — кроссовером для мягкого внедорожья, или «лайт-кроссовером». Более высокая посадка в машину и хороший комфорт без фактических внедорожных свойств.

«Хонда СиАр-Ви» 2012-2016

• Мотор: дизель. Четырехцилиндровый 16-клапанный рядный двигатель, установленный поперечно с верхним расположением распредвалов. 2 199 см3, 150 л.с. при 4000 об/мин, 250 Нм при 2000 об/мин.

• Трансмиссия: Двигатель впереди, полный привод, шестиступенчатая механическая или пятиступенчатая автоматическая коробка передач.

• Колеса: Легкосплавные диски 6,5 дюймов, шины 225/65 R 17.

• Динамические характеристики: с 0 до 100 км/ч за 10,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

С осторожностью:

• Некоторые владельцы сообщают, что слышат странный звук двигателя при холодном старте. Но «Хонда» заявляла, что это не значит, что с двигателем что-то не так: звук прекратится сразу, как только двигатель прогреется.

• Датчик давления в шинах может глючить и сигнализировать о неправильном давлении.

Привлекательный бестселлер

«Киа» (Kia) долгое время никак не могла занять какое-то определенное место в сердце шведского народа, что и нашло отражение в продажах первого поколения «Спортейджа» (Sportage). Но затем что-то произошло, «Киа» взялась за дело и осенью 2010 года представила второе поколение «Спортейджа», которое принесло ей однозначный успех. «Спортейдж» долгое время занимал второе место в этом сегменте — после «Тигуана».

Автомобиль KIA Sportage III Эта модель имеет общие платформу, подвеску и ряд двигателей с братским концептом « Хёндэ ай икс 35» ( Hyundai ix35 ).

«Киа» нашла свою нишу на рынке и с помощью «Спортейджа» показала, что кроссовер вовсе не обязательно должен быть прожорливым убийцей природы, который еще и трудно парковать. Производители решили сделать акцент на преимущества кроссовера, в том числе высокую посадку, благодаря которой в такую машину удобнее садиться, чем в обычный хэтчбек.

Ассортимент двигателей этой модели включает небольшие экономичные моторы, которые могут крутить как все четыре колеса, так и только передние колеса. С полным приводом предлагается бензиновый мотор мощностью в 163 лошадиных силы, а также дизельный мощностью от 136 до 184 лошадиных сил. Переднеприводные варианты обычно популярнее, чем полноприводные. Однако в заснеженной Швеции мы сейчас решили испытать полноприводный дизельный автомобиль мощностью 184 лошадиные силы.

«Киа» предлагает своим покупателям семилетнюю гарантию на новые автомобили, что говорит об уверенности корейцев в себе и высоко ценится клиентами. Дорожные характеристики хорошие. «Спортейдж» прекрасно слушается руля, динамичен, а его ходовая часть хорошо сбалансирована под большие скорости, причем комфорт от этого совершенно не страдает.

Внутреннее обустройство аккуратное и практичное, хотя в салоне и много пластика. Сиденья хорошие, но более рослым людям они могут казаться немного коротковатыми. 564 и 1 353 литра багажного объема соответственно — это вполне достойное багажное пространство.

«Киа Спортейдж» 2010-2015

• Двигатель: Дизель. Четырехцилиндровый 16-клапанный рядный установленный поперечно двигатель с верхним расположением распредвалов и цепным приводом. Турбо. 1 995 см3. 184 л.с. при 4000 об/мин. 383 Нм при 1800 об/мин.

• Трансмиссия: Двигатель впереди, полный привод. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

• Колеса: Легкосплавные диски. Ширина дисков 7 дюймов. Шины 225/60 R17.

• Динамические характеристики: Максимальная скорость 195 км/ч, ускорение с 0 до 100 км/ч за 9,8 с.

• Расход топлива (европейский ездовой цикл): 7,2 л/100 км С осторожностью:

• Обратите дополнительное внимание на контакт стоп-сигналов, а также инерционный механизм ремней безопасности — проверьте дважды, что все работает, как надо.

• В остальном у машины существенных поломок не случается.

Вместительный и удобный

Первое поколение «Фольксваген Тигуан» (Volkswagen Tiguan) существует с 2007 года (модельный год 2008). В 2011 году на Женевской автомобильной выставке показали новый вариант его внешнего дизайна. Обновление включало в себя более жесткие «черты лица», новую форму задних фар и более строгую переднюю часть с прямой решеткой радиатора. «Тигуан» все это время был очень популярным автомобилем, в Швеции с момента старта продаж в 2011 года продано 220 тысяч экземпляров.

Автомобиль Volkswagen Tiguan 2017

В Швеции можно было заказать автомобили с пятью различными вариантами двигателей: тремя бензиновыми и двумя дизельными. В число бензиновых двигателей входил мотор объемом 1,4 литра и мощностью 160 лошадиных сил, а также моторы объемом 2,0 литра и мощностью 180 и 211 лошадиных сил. Дизельные двигатели — оба объемом по 2,0 литра и мощностью по 140 и 170 лошадиных сил. Все они стандартно обладают системой полного привода «4MOTION», кроме того, есть выбор между механической и автоматической коробкой передач.

Автомобиль, за рулем которого сидели мы, имеет более мощный дизельный мотор с выходной мощностью в 170 лошадиных сил. Это дает ощущение большой динамичности в сочетании с коробкой передач прямого переключения с двойным сцеплением (Direct-Shift Gearbox, DSG), причем сцепление на зимних дорогах остается при этом хорошим благодаря полному приводу.

Дизайнеры «Тигуана» черпали вдохновение в его старшем брате «Туареге» (Touareg), но сделали его более компактным. Автомобиль — всего 443 сантиметра в длину и 181 сантиметр в ширину. Дорожный просвет в 19,5 сантиметров предполагает более высокую посадку, что делает именно этот компактный кроссовер таким популярным. Кроме увеличенного клиренса и, соответственно, более высокой посадки, мало что напоминает о том, что ведешь кроссовер. У этого автомобиля — стабильный ход и дорожные свойства, напоминающие скорее обычный хэтчбек.

Интерьер и вместимость у него обычные для «Фольксвагенов»: немного скучно, но очень функционально. Очень отчетливая приборная доска и удобно расположенные кнопки. Сиденья удобные, заднее сиденье вместительное. «Тигуан» может «проглотить» от 470 до 1510 литров багажа.

«Фольксваген Тигуан» 2008-2015

• Двигатель: Дизель. Четырехцилиндровый 16-клапанный рядный установленный поперечно двигатель с верхним расположением распредвалов и цепным приводом. Турбо. 1 968 см3. 170 л.с. при 4 200 об/мин. 380 Нм с 1 750 по 2 500 об/мин.

• Трансмиссия: Двигатель впереди, полный привод. Шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатая коробка передач прямого переключения с двойным сцеплением (DSG).

• Колеса: Легкосплавные диски. Ширина дисков 6,5 дюймов, шины 235/55 R17.

• Динамические характеристики: максимальная скорость 201 км/ч, ускорение с 0 до 100 км/ч 8,7 с.

Потребление топлива (нормы ЕС): 6,0 л/100 км.

С осторожностью:

• Двигатели TDI (Turbocharged Direct Injection — моторы с турбированным дизельным впрыском) 140 и 170 л.с. управляются программным обеспечением, которое позволяет вмешательство, что может затем плохо сказаться на управляемости.

• Двигатель 1,4 TSI с цепным приводом пользуется дурной славой в связи с поломками, которые приводят к повреждению множества деталей.

Выводы

Тестирование подходит к концу, и нужно выбрать победителя, что оказывается сложнее, чем можно было изначально предполагать. А все потому, что у каждой из испытанных машин есть свои качества и области, в которых она показала себя лучше конкурентов-«одноклассников».

«Хонда СиАр-Ви» — мягкая и удобная, но теряет очки из-за неудовлетворительной системы полного привода.

«Киа Спортейдж» предлагает хорошие дорожные свойства, и в целом это хорошая машина. Однако со временем растут расходы на нее в пересчете на преодоленные километры.

Недостатки «Фольксваген Тигуан» — самые незначительные, и в нем все учтено. Благодаря этому он и выигрывает тестирование.

«Хонда СиАр-Ви»

Владеть +++

Низкая стоимость обслуживания и, соответственно, низкие расходы в пересчете на пройденные километры

Водить ++

Какого-то неизгладимого впечатления «СиАр-Ви» не оставляет. Неудовлетворительная система полного привода.

Комфорт +++

Удобный автомобиль с мягким ходом, но в салоне шумно.

Продать +++

Есть в бензиновом и дизельном вариантах, но вторичный рынок несколько ограничен.

Безопасность +++

Пять звезд по краш-рейтингу Euro NCAP. Самых современных вспомогательных систем безопасности нет.

Ржавчина +++

12-летняя гарантия на отсутствие ржавчины. Защита от ржавчины на кузове автомобиля слабая.

Общая оценка +++

Настоящий тягловой ослик, на котором при этом можно мягко и удобно прокатиться. Однако внедорожные свойства не слишком хороши из-за небольшого клиренса и плохой системы полного привода, что и снижает нашу общую оценку.

«Киа Спортейдж»

Владеть ++

Высокая стоимость в пересчете на пройденные километры и дорогие запасные части. В остальном очень надежный автомобиль.

Водить +++

Динамичен на дороге, резче, чем «Ай икс35» (Hyundai ix35). Немного не хватает чувствительности.

Комфорт +++

Довольно жесткая подвеска, но при этом не трясет.

Продать ++++

Благодаря его популярности вторичный рынок этих автомобилей большой.

Безопасность ++

Пять звезд по краш-рейтингу Euro NCAP. Плохо справляется с лосиным тестом на небольшой скорости в 59 км/ч.

Ржавчина +++

12-летняя гарантия на отсутствие ржавчины. Кузов автомобиля покрыт хорошей защитой от ржавчины.

Общая оценка +++

Несмотря на плохую оценку за лосиный тест, автомобиль бодр и послушен на дороге. Большой вторичный рынок и хорошая защита от ржавчины.

«Фольксваген Тигуан»

Лучшая покупка

Владеть ++++

Низкие цены на запчасти и низкая стоимость в пересчете на пройденные километры. Высокое качество.

Водить +++

Гармоничные ощущения при вождении. Хорошие управляемость и привод.

Комфорт ++++

Быстрый и нетряский. Ощущения уверенности и удобства.

Продать ++++

Очень популярный автомобиль на вторичном рынке.

Безопасность +++

Пять звезд в краш-рейтинге Euro NCAP. Самых современных вспомогательных систем безопасности нет.

Ржавчина +++

12-летняя гарантия на отсутствие ржавчины. Хорошая пластиковая защита ходовой части.

Общая оценка ++++

Все показатели довольно высоки, и ощущение от вождения уверенное и хорошее. Минус за управляемое программное обеспечение.