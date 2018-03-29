Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютировал в Нью-Йорке

Корейская компания Hyundai Motor Company привезла на Нью-Йоркский автосалон 2018 года обновлённый компактный кроссовер Hyundai Tucson . Популярный автомобиль получил множество стилистических и технических доработок.

В оформление экстерьера рестайлингового кросса Hyundai Tucson 2019 модельного года появилась модернизированная светотехника, пересмотренная решётка радиатора, новый передний и задний бампер, а также новые наборы колёсных дисков, размерностью от 17 до 19 дюймов.

В салоне обновлённого внедорожника Hyundai Tucson 2019 модельного года можно обнаружить пересмотренный дизайн приборной панели, вентиляционных дефлекторов, зеркала заднего вида и кожаных сидений. В компании отмечают, что для модели используются более качественные материалы отделки.

В арсенале «посвежевшего» Hyundai Tucson значится система предотвращения фронтального столкновения, а также ассистент движения в пределах полосы. Кроме этого, для автомобиля стала доступна система кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль и система слежения за усталостью водителя.

Кроме этого для обновлённого кроссовера Hyundai Tucson 2019 модельного года предусмотрены такие «фишки», как электронный стояночный тормоз, ассистент дальнего света, датчик дождя, USB-порт для зарядки мобильных устройств на заднем ряду и система беспроводной зарядки. Также в список оснащения обновлённой модели входит мультимедиа-система Display Audio с 7-дюймовым монитором, которая поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Для обновлённого вседорожника Hyundai Tucson ‘2019 в США предусмотрена пересмотренная линейка силовых агрегатов. Так, автомобиль будет предложен с двумя моторам, которые сочетаются с трансмиссией 6АКП. Речь идёт о 2,0-литровой 164-сильной (205 Нм) «четвёрке» и 2,4-литровом 4-цилиндровым агрегате мощностью 181 л.с. (237 Нм).