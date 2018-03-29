Экспресс-автомойка, которую хотел бы каждый

Не трет кузов щетками, быстрая и классно выглядит… Бесконтактная система, которая может работать как в помещении, так и под открытым небом. Процесс выглядит не менее зрелищно, чем в случае с китайской контактной мойкой.

Секция, подающая воздушно-водную смесь, а затем пену и воздух для сушки, способна «видеть» габариты машины и обходить ее по периметру. Модель Shuifu M7, представленная на видео, готова принять автомобиль длиной до 5500 мм, шириной 2000 мм и высотой 2080 мм. На мойку одной машины тратится порядка 2 минут. Цена? Она вас точно не обрадует. Но кто сказал, что мечта должна быть дешевой?