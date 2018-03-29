Ещё
Экспресс-автомойка, которую хотел бы каждый
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экспресс-автомойка, которую хотел бы каждый 

Авторамблер 39 минут назад
Фото: Авторамблер
Не трет кузов щетками, быстрая и классно выглядит… Бесконтактная система, которая может работать как в помещении, так и под открытым небом. Процесс выглядит не менее зрелищно, чем в случае с китайской контактной мойкой.
Секция, подающая воздушно-водную смесь, а затем пену и воздух для сушки, способна «видеть» габариты машины и обходить ее по периметру. Модель Shuifu M7, представленная на видео, готова принять автомобиль длиной до 5500 мм, шириной 2000 мм и высотой 2080 мм. На мойку одной машины тратится порядка 2 минут. Цена? Она вас точно не обрадует. Но кто сказал, что мечта должна быть дешевой?
Авторамблер: последние новости
Toyota представила RAV4 нового поколения Новый Subaru Forester рассекречен на официальных фото Как не убить механическую коробку?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов7
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко18
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит на трассе»49
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Россиянам не хватит подержанных машин2
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение