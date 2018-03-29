Ещё
Обновленный Subaru Forester дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный Subaru Forester дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
На днях в Нью-Йорке дебютировала очередная версия Subaru Forester, которая разительно отличалась от предыдущих своих собратьев.
В настоящее время полнофункциональный внедорожник поставляется с просторным грузовым отсеком, улучшенной экономией топлива и дизайном, который был существенно обновлен. Особенно это заметно, если поставить две версии модели рядом.
Итак, в передней части вместо прямоугольной решетки виднеется закругленная, и фары теперь расположены не под прямым углом. Черная пластиковая оболочка теперь простирается от основания бампера и до лицевой панели, полнофункциональный внедорожник поставляется с большим количеством грузового отсека, улучшенной экономией топлива и дизайном, который был обновлен.
В задней части обновлений немного меньше: задние фонари стали больше угловатее, а в нижней части бампера добавлена серебряная оболочка.
Если смотреть на Subaru Forester 2019 сбоку, то заметны серебристые накладки под порогами, хромированные дверные ручки, иные боковые зеркала и новые колеса.
В интерьере стали доступны новые опции Apple CarPlay и Android Auto, а при покупке клиенты могут выбирать либо стандартный 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран, либо более крупный 8,0-дюймовый блок. Рулевое колесо также получает небольшой рестайлинг с новой компоновкой для управления аудио.
Car.ru: последние новости
Audi представила свой обновленный спорткар RS Sportback Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200 В Россию прибудет автоновинка: Zotye SR9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов7
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко18
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит на трассе»49
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Россиянам не хватит подержанных машин2
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение