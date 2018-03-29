Обновленный Subaru Forester дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

На днях в Нью-Йорке дебютировала очередная версия Subaru Forester, которая разительно отличалась от предыдущих своих собратьев.

В настоящее время полнофункциональный внедорожник поставляется с просторным грузовым отсеком, улучшенной экономией топлива и дизайном, который был существенно обновлен. Особенно это заметно, если поставить две версии модели рядом.

Итак, в передней части вместо прямоугольной решетки виднеется закругленная, и фары теперь расположены не под прямым углом. Черная пластиковая оболочка теперь простирается от основания бампера и до лицевой панели, полнофункциональный внедорожник поставляется с большим количеством грузового отсека, улучшенной экономией топлива и дизайном, который был обновлен.

В задней части обновлений немного меньше: задние фонари стали больше угловатее, а в нижней части бампера добавлена серебряная оболочка.

Если смотреть на Subaru Forester 2019 сбоку, то заметны серебристые накладки под порогами, хромированные дверные ручки, иные боковые зеркала и новые колеса.