Лихие девяностые: 5 внедорожников, —по которым мы скучаем

Вспоминаем пять внедорожников, которые пропали с мирового рынка, но — как нам кажется — неплохо бы продавались и в наши дни. Для этого их надо лишь слегка освежить и привести в соответствие с нормами безопасности и экологичности.

Еще до недавнего времени Nissan Patrol последнего поколения (Y62) продавался на территории России, но нынче в дилерских центрах его не сыскать — спрос на люксовый внедорожник был неважным, да и внутренняя конкуренция с Infiniti QX80 не способствовала его популярности. И что же мог попытаться сделать в такой ситуации Nissan? На самом деле, ответ предельно прост — поступить так же, как в другой нефтедобывающей стране.

В ОАЭ до сих пор продается Patrol предыдущей генерации Y61. Называется он Patrol Safari и стоит от 150 675 дирхамов (около 2 345 000 рублей). В 90-е Nissan Patrol, благодаря своим способностям на бездорожье и брутальному виду, пользовался большой популярностью в России. Возможно, это именно то, что нужно Patrol в нашей стране сейчас — больше практичности, меньше блеска… и простой 4,8-литровый V8 под капотом, сопряженный с таким же простым пятиступенчатым «автоматом».

Toyota Land Cruiser 70/80 В Эмиратах продается и 70-ый Land Cruiser — автомобиль с великолепной репутацией. Правда, доступен он только в кузове пикап, но это уже мелочи. Стоит LC Pick Up (а продается машина именно под таким именем) 141 750 дирхамов или 2 миллиона 205 тысяч рублей. Привод, естественно, полный, с понижающим рядом, а двигатель — 4-литровый V6 мощностью 228 сил. Если нужен закрытый классический внедорожник, то за ним стоит ехать в Австралию. Вот только удовольствие это недешевое и потянет на 70 тысяч австралийских долларов (около 3,1 миллиона рублей).

Впрочем, больше в нашей стране наверняка ностальгируют по более молодому 80-ому «Крузеру», коих в былые годы на улицах было немало. Большой, просторный, комфортный, надежный — из-за этого 80-ый «Крузер» до сих пор остается популярным выбором для тех, кто строит автомобиль для внедорожных вылазок. Эта версия LC тоже продержалась на конвейере довольно долго — до 2008 года. Последние годы 80-ка выпускалась на предприятии в Венесуэле.

Мы скучаем по угловатому Cherokee — ведь он был простым, всесторонне талантливым и, несмотря на несущий кузов, очень проходимым. И неважно, что в 90-е «просто Cherokee» с его четырех— и шестицилиндровыми моторами не особо жаловали. В отличие от…

…Grand Cherokee. По нему каток прогресса проехался не так интенсивно, однако есть ощущение, что, если бы «олдскульная» версия Grand Cherokee продавалась сегодня (с современной электроникой и современными двигателями, например), она бы подпортила продажи даже «Гелендвагену». Плюс, из-за игры на ностальгических чувствах, можно было бы зарядить достаточно нескромный ценник. Но все эти «если бы» так и останутся «если бы», а Grand Cherokee ZJ навсегда останется в анналах истории.

Ходило множество слухов о том, что марка Hummer будет спасена кошельками китайских бизнесменов, но слухи так и остались слухами, а модельный ряд марки ограничился тремя внедорожниками, если не считать концепт-кары. Вот только по Н2 и Н3 мы слезы лить не будем, в отличие от исполинского Н1, вернуть на конвейер который было бы очень кстати. Например, в формате мелкосерийного производства.

Почему? «Во-первых, это красиво»: подобный симбиоз проходимости и эстетической брутальности еще придется поискать. Во-вторых, опыт Арнольда Шварценеггера и Kreisel Electric показал, что такую машину вполне можно сделать экологичной. А в-третьих, сегодня автомобили с налетом ретро (а тем более с налетом воинственного ретро) очень востребованы. Потому, если эти строки читает тот, кто владеет правом на марку Hummer, то…

Им надо возраждать Isuzu VehiCROSS — автомобиль достаточно редкий и специфический, которых на рынке катастрофически не хватает. Особенно в сегменте настоящих внедорожников.

С 1997 по 2001 год было выпущено менее семи тысяч внедорожников VehiCROSS, которые официально продавались только в США и Японии. И все они оснащались двигателями V6 и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. За свою необычную внешность внедорожник Isuzu завоевал несколько престижных премий в области дизайна, в том числе и премию «Дух времени» на Московском международном автосалоне 1999 года. /m