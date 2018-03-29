Предвестник нового Grand Tourismo: Genesis показал концепт Essentia

Премиальная корейская марка Genesis публично презентовала на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года концептуальное купе Essentia Concept. Представленный прототип намекает на совершенно новую серийную модель класса Grand Tourismo.

В дизайне экстерьера нового концептуального купе Genesis Essentia Concept можно увидеть некоторые сходства с прототипом кроссовера Genesis GV80, который был представлен корейской маркой в прошлом году. Например, вместо привычной задней и передней светотехники автомобиль получил узкие светодиодные полоски.

Известно, что представленный в Нью-Йорке 2-дверный концепт Genesis Essentia Concept построен вокруг монокока из углепластика. Также необходимо отметить, что стильная машина получила двери типа «крыло бабочки». К сожалению, подробная информация о концепте не доступна.

В настоящий момент известно, что концептуальное купе Genesis Essentia Concept питается от «нескольких электродвигателей». Аккумуляторная батарея размещена в центральном тоннеле. Как отмечают наши коллеги, не исключено, что каждое колесо автомобиля оснащено отдельным электромотором.

Также представители премиального корейского бренда рассказали, что концептуальное купе Genesis Essentia Concept способно «выстреливать» с нуля до первой сотни примерно за три секунды. Других данных о новинке нет.

Несмотря на то, что о серийной судьбе прототипа Genesis Essentia Concept в компании умолчали, есть информация о том, что по мотивам концепта планируется построить совершенно новое роскошное купе класса Grand Tourismo. Ориентировочно, на рынке такой автомобиль появится к 2020 году.