Более 20 новинок представлены на открывшемся в Нью-Йорке международном автосалоне

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. / ТАСС /. Ежегодный международный автосалон открылся в пятницу в Нью-Йорке. Как заявили организаторы, на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center представлены около тысячи автомобилей, более 20 из них — впервые.

Subaru, Volkswagen, Acura и Среди новых моделей внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota Cadillac . Особое внимание журналистов и экспертов привлек, в частности, автомобиль Toyota RAV4 пятого поколения. По утверждению производителей, этот компактный кроссовер отличается от прошлых моделей удобством в управлении. В США в прошлом году продали более 400 тысяч RAV4.

Кроме того, в число новинок вошли модифицированные кроссоверы класса люкс Acura RDX и Cadillac XT4. Первый из автомобилей, как отмечают производители, оборудован, в частности, дополнительными системами безопасности. Салон второго отличается повышенной комфортабельностью.

По оценкам консалтинговой компании LMC Automotive, продажи внедорожников и кроссоверов в США, как ориентированных на обычных потребителей, так и премиум-класса, выросли более чем в два раза с 2010 года. Согласно прогнозам фирмы, этот рост замедлится, но продолжится по крайней мере до 2025 года.

Нью-йоркский международный автосалон считается одной из наиболее престижных в США выставок достижений автомобилестроительных корпораций. Он проводится ежегодно с 1900 года. Ожидается, что мероприятие в этом году посетят около миллиона человек. Автосалон продолжит работу до 8 апреля.