Ещё
Более 20 новинок представлены на открывшемся в Нью-Йорке международном автосалоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 20 новинок представлены на открывшемся в Нью-Йорке международном автосалоне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Motor.ru
НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Ежегодный международный автосалон открылся в пятницу в Нью-Йорке. Как заявили организаторы, на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center представлены около тысячи автомобилей, более 20 из них — впервые.
Среди новых моделей внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. Особое внимание журналистов и экспертов привлек, в частности, автомобиль Toyota RAV4 пятого поколения. По утверждению производителей, этот компактный кроссовер отличается от прошлых моделей удобством в управлении. В США в прошлом году продали более 400 тысяч RAV4.
Кроме того, в число новинок вошли модифицированные кроссоверы класса люкс Acura RDX и Cadillac XT4. Первый из автомобилей, как отмечают производители, оборудован, в частности, дополнительными системами безопасности. Салон второго отличается повышенной комфортабельностью.
По оценкам консалтинговой компании LMC Automotive, продажи внедорожников и кроссоверов в США, как ориентированных на обычных потребителей, так и премиум-класса, выросли более чем в два раза с 2010 года. Согласно прогнозам фирмы, этот рост замедлится, но продолжится по крайней мере до 2025 года.
Нью-йоркский международный автосалон считается одной из наиболее престижных в США выставок достижений автомобилестроительных корпораций. Он проводится ежегодно с 1900 года. Ожидается, что мероприятие в этом году посетят около миллиона человек. Автосалон продолжит работу до 8 апреля.
В 2017 году по итогам смотра лучшим автомобилем автосалона был признан внедорожник Jaguar F-Pace. Годом ранее этот статус получила Mazda MX-5, а в 2015 году — Mercedes-Benz C-Klass.
ТАСС: последние новости
Tesla объявила об отзыве около 123 тыс. Model S для замены детали гидроусилителя руля BMW отзывает в РФ более 1,2 тыс. авто из-за возможной нехватки винтов на заднем спойлере Ижевское предприятие в 2018 году начнет поставки пружин для автомобилей Peugeot и Citroen
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение