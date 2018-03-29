Mazda CX-3 дебютирует с 148 л.с. и улучшенным интерьером

После довольно значительных обновлений в прошлом году, Mazda вновь представила усовершенствованный компакт-кросс CX-3 2019 года.

В основном изменения сосредоточились на комфорте водителя, в частности улучшились материалы в салоне, а под капотом увеличилась мощность.

Более совершенный Mazda CX-3 поступит в продажу позже этой весной, но цены производитель пока не объявлял.

Компактный кроссовер CX-3 по-прежнему использует 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G от Mazda, но теперь он производит 148 лошадиных сил и 201 Нм крутящего момента, а не 146 л.с. и 198 Нм как в существующей модели.

Компания также утверждает, что изменения в двигателе позволяют увеличить крутящий момент в диапазоне оборотов, улучшить экономию топлива и уменьшить внутреннее трение. Однако в настоящее время конкретных цифр нет.

Маленький кроссовер немного изменил внешний стиль и теперь решетка теперь имеет парные группы горизонтальных планок, а не отдельные перемычки.

Хромированная отделка теперь украшает углы передней панели, а передние противотуманные фары теперь имеют черные аккорды, также переделаны 18-дюймовые колеса.

В цветовую палитру Mazda CX-3 добавился рубиновый Soul Red Crystal, популярный в моделях MX-5 Miata и CX-5.