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Mazda CX-3 сделали более комфортной и мощной
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Mazda CX-3 сделали более комфортной и мощной 

Motor.ru 46 минут назад
Фото: Motor.ru
На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал обновленный кроссовер Mazda CX-3. Компактный вседорожник стал мощнее, получил измененный экстрерьер и электронный стояночный тормоз.
Стандартная двухлитровая «четверка» семейства Skyactiv-G была модернизирована ради снижения внутреннего трения, расхода топлива и увеличения момента во всем диапазоне оборотов.
После доработок отдача агрегата составила 150 лошадиных сил и 201 Нм крутящего момента — вместо 148 сил и 198 момента у дорестайлинговой машины. Помимо этого, кроссоверу изменили характеристики работы подвески и рулевого управления.
Для уменьшения шума в салоне для CX-3 разработали новые 18-дюймовые колесные диски, установили более толстые дверные панели и стекло двери багажника, поменяли обивку потолка и обновили уплотнители дверей.
Благодаря установке электронного стояночного тормоза и более широких передних сидений в салоне Mazda CX-3 стало просторнее. Топовые модификации вседорожника получили сиденья с отделкой из кожи.
Ранее в Сети появилось видео на котором показана цифровая приборная панель, которую, вероятно, в будущем получат модели Mazda. У нее будет несколлько вариантов отображения информации, включая две графические шкалы спидометра и тахометра.
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