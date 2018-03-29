Ещё
«Они не настоящие»: мексиканский фотограф создает реалистичные снимки, используя маленькие модели машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Они не настоящие»: мексиканский фотограф создает реалистичные снимки, используя маленькие модели машин 

Bigpicture.ru 44 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес уже не раз поражал общественность своими снимками. Ему удается сделать широкоформатные фото, используя при этом в качестве реквизита мелкие детали.
Компания Volkswagen, узнав о таланте фотографа, обратилась к нему за услугой. По их заказу Феликс сделал серию фотографий классического «Жука» (Beetle — модель машины) на пустынной дороге.
Все снимки были сделаны на столе.
Фотограф аккуратно раскрасил и подготовил все модели и реквизит для съемки.
Благодаря таланту у Феликса получилось сделать удивительно реалистичные кадры.
А на этом видео вы можете посмотреть, как именно создавалась серия.
Bigpicture.ru: последние новости
В Китае появился первый торговый автомат для продажи автомобилей Китай выпустит самый дорогой внедорожник в мире, и он очень напоминает бэтмобиль Корреспондент БигПикчи в «Белом аду» — месте в Лапландии, где не бывает простых смертных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»21
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов17
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон9
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко24
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение