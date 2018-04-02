Geely показала салон гибридной версии Emgrand GT

В Китае через неделю дебютирует новая модификация «четырехдверки» Geely Borui, она получила к названию приставку GE. В России седан продают под именем Emgrand GT.

Экстерьер гибрида Borui GE, предназначенного для домашнего рынка, компания Geely рассекретила несколько дней назад. Новая версия получила светодиодные фары, другие фонари и бамперы, другую решетку радиатора. Теперь производитель распространил изображения интерьера гибридного седана.

В салоне Geely Borui GE — новая передняя панель, на которой рядом с тачскрином мультимедийной системой имеется стеклянная вставка с рисунком в виде голубых прямоугольников (такой же узор есть и на дверных панелях). Кстати, мультимедиа — тоже новая: диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, тогда как у стандартного седана в комплектациях попроще установлен 8-дюймовый «планшет», а в топовой версии — дисплей с диагональю 10,2”. В центральном тоннеле в Borui GE появилась ниша, в ней — беспроводная зарядка для смартфонов.

Информация о силовой установке пока не раскрывается. По предварительным данным, Borui GE оснащен бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 179 л.с., электромотором, батареей и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Гибрид можно будет заряжать от электросети.

Официальная премьера новой версии должна состояться в Китае 9 апреля текущего года. На домашний рынок гибрид выйдет летом.

Напомним, стандартный Borui обновился в Поднебесной в 2017-м. На родине марки «четырехдверка» доступна с бензиновыми турбодвигателем 1.8 (184 л.с.) и «атмосферником» 2.4 (162 л.с.), оба сочетаются с шестидиапазонным «автоматом».

В России сегодня продают дореформенный Emgrand GT, у нас модель можно купить со 163-сильным турбомотором 1.8 и двигателем 2.4 мощностью 148 л.с., цена — от 1 389 000 рублей. О сроках появления на нашем рынке обновленного седана информации пока нет.

По материалам: www.kolesa.ru