Новая версия седана Geely Emgrand GT: официальные фото

В Сеть выложили снимки гибридной модификации флагманской «четырехдверки» китайской марки.

В Поднебесной стандартный седан продают под именем Borui (другое название — GC9). В начале марта Geely распространила тизер и несколько эскизов новой версии модели. Предполагалось, что на тех картинках запечатлен «оспортивленный» вариант «четырехдверки», который выйдет на домашний рынок под названием Borui GT.

Тизер новой версии Geely Borui

Теперь же марка опубликовала полноценные фото новинки и объявила официальное название — Borui GE. По данным местных СМИ, последние две буквы расшифровываются как Grand Evolution («Великая Эволюция»), и это не версия «под спорт», а гибридная модификация. В России обычная модель известна как Emgrand GT.

Geely Borui GE получил новую светодиодную оптику, чуть иную решетку радиатора и другие бамперы. По предварительной информации, в состав установки седана вошли бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 179 л.с., электродвигатель и семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Гибрид можно будет заряжать от электросети.

В Китае продажи Borui GE должны стартовать до конца текущего года. Пока неизвестно, выберется ли гибрид за пределы домашнего рынка.

Напомним, стандартный седан в Поднебесной в прошлом году обновился. На родине марки Borui доступен с бензиновым турбодвигателем 1.8 (184 л.с.) и «атмосферником» 2.4 (162 л.с.), оба сочетаются с шестидиапазонным «автоматом».

В России же сегодня продают дореформенную «четырехдверку», о сроках появления на нашем рынке обновленного Emgrand GT информации пока нет. В РФ седан предлагается со 163-сильным турбомотором 1.8 и двигателем 2.4 мощностью 148 л.с., цена — от 1 389 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru