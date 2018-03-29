Ford Mustang Bullitt 2019 на самом деле генерирует 480 л.с.

Мощность нового Ford Mustang Bullitt в 480 л.ч. — это 20 лошадиных сил больше, чем обычный Mustang GT, на котором он базируется.

Во время презентации в Детройте в середине января производитель заявил максимальную мощность 475 «лошадей», но теперь Ford с радостью заявляет о мощности 5,0-литрового бензинового атмосферника в 480 л.с.

Спецвыпуск Mustang GT Premium с пакетом Performance имеет дополнительные 20 лошадиных сил над обычной моделью, а крутящий момент остается таким же — 570 Нм.

Помимо этого в новой модели возросла и максимальная скорость — до 262 км/ч, что на 13 км/ч больше, чем в стандартном Mustang GT.

Однако для жителей Европы Mustang Bullitt будет доступен только с начинкой их 457-сильного двигателя с 529 Нм крутящего момента.

Ford также рассказал о поставках Mustang GT Premium Fastback со специальным отделением и модернизацией оборудования, например, впускным коллектором Shelby GT350, воздухозаборником производительности, модулем управления трансмиссией и большим корпусом дроссельной заслонки 87 мм.