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Ford Mustang Bullitt 2019 на самом деле генерирует 480 л.с.
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Ford Mustang Bullitt 2019 на самом деле генерирует 480 л.с. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Мощность нового Ford Mustang Bullitt в 480 л.ч. — это 20 лошадиных сил больше, чем обычный Mustang GT, на котором он базируется.
Во время презентации в Детройте в середине января производитель заявил максимальную мощность 475 «лошадей», но теперь Ford с радостью заявляет о мощности 5,0-литрового бензинового атмосферника в 480 л.с.
Спецвыпуск Mustang GT Premium с пакетом Performance имеет дополнительные 20 лошадиных сил над обычной моделью, а крутящий момент остается таким же — 570 Нм.
Помимо этого в новой модели возросла и максимальная скорость — до 262 км/ч, что на 13 км/ч больше, чем в стандартном Mustang GT.
Однако для жителей Европы Mustang Bullitt будет доступен только с начинкой их 457-сильного двигателя с 529 Нм крутящего момента.
Ford также рассказал о поставках Mustang GT Premium Fastback со специальным отделением и модернизацией оборудования, например, впускным коллектором Shelby GT350, воздухозаборником производительности, модулем управления трансмиссией и большим корпусом дроссельной заслонки 87 мм.
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