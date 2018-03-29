Alfa Romeo принарядила Giulia и Stelvio

Куда ж без черного?!

Alfa Romeo разработала для моделей Giulia и Stelvio специальный пакет Nero Edizione. Разумеется, с активной добавкой черного цвета. Правда, пакет доступен только для моделей с 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 280 л.с.

Обе модели в рамках пакета оснащаются специальной решеткой радиатора, которую Alfa Romeo называет Dark Miron. В черный выкрашены боковые зеркала, а так же внешние эмбелмы. Теневая отделка окружает передние фары, а окна окружены черными рамками. Эмблема Alfa в черном цвете украшает ступицы колес, а суппорты отдельно можно покрасить в черный. позднее фирма добавит к пакету темные наконечники выхлопных труб.

Кроме общих дополнений пакет Nero Edizione дает каждой из моделей индивидуальне дополнения. Например, Stelvio получает аппликацию Dark Miron на задней панели и блестящие черные вставки. Кроме того, на внедорожник поставят 20-дюймовые алюминиевые диски Dark Miron. У Giulia 19-дюймовые колеса, но они отличаются по дизайну. Разумеется, они тоже в цвете Dark Miron.

Кстати, по слухам, итальянская марка демонстрирует неплохие результаты после возвращения в США. Увы, но в России нам этот уникальный итальянский бренд придется ждать еще очень долго.