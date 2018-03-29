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Alfa Romeo принарядила Giulia и Stelvio
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Куда ж без черного?! 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Alfa Romeo разработала для моделей Giulia и Stelvio специальный пакет Nero Edizione. Разумеется, с активной добавкой черного цвета. Правда, пакет доступен только для моделей с 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 280 л.с.
Обе модели в рамках пакета оснащаются специальной решеткой радиатора, которую Alfa Romeo называет Dark Miron. В черный выкрашены боковые зеркала, а так же внешние эмбелмы. Теневая отделка окружает передние фары, а окна окружены черными рамками. Эмблема Alfa в черном цвете украшает ступицы колес, а суппорты отдельно можно покрасить в черный. позднее фирма добавит к пакету темные наконечники выхлопных труб.
Кроме общих дополнений пакет Nero Edizione дает каждой из моделей индивидуальне дополнения. Например, Stelvio получает аппликацию Dark Miron на задней панели и блестящие черные вставки. Кроме того, на внедорожник поставят 20-дюймовые алюминиевые диски Dark Miron. У Giulia 19-дюймовые колеса, но они отличаются по дизайну. Разумеется, они тоже в цвете Dark Miron.
Кстати, по слухам, итальянская марка демонстрирует неплохие результаты после возвращения в США. Увы, но в России нам этот уникальный итальянский бренд придется ждать еще очень долго.
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