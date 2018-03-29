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Mazda представила рестайлинг CX-3
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Mazda представила рестайлинг CX-3 

Car-Mania 5 часов назад
Фото: Mazda
Собственно, никто не ожидал каких-то глобальных изменений. Новая новая решетка радиатора, измененные задние фонари и чуть больше хрома — вот, собственно, и все.
Куда больше энергии вложили в интерьер. Основной упор был сделан на комфорт водителя и в салоне появились улучшенные материалы. Ручной тормоз сменился с механического на электронный. Кресла поменяли форму на более удобную. Дверные панели и стекла стали толще, чтобы улучшить звуковой комфорт. А чтобы драйверу не было скучно, слегка усилили мотор.
Высшие комплектации Mazda CX-3 получат полную кожаную обивку для сидений в белом или черном цвете.
Увы, на российском рынке компактный кроссовер Mazda CX-3 отсутствует. Хотя, может статься, Mazda исправит этот недостаток.
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