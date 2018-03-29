Обновлённый Kia Carnival официально дебютировал 

Южнокорейский производитель продемонстрировал модернизированную версию Carnival, которая теперь доступна в семи-, девяти— и одиннадцатиместных вариантах.
Касательно изменений, автомобиль получил пересмотренную решетку радиатора, новые светодиодные фары и другие противотуманные фары. В зависимости от количества предлагаемых мест Kia Carnival дополнен различными бамперами. Внутри расположилась сенсорная 8-дюймовая информационно-развлекательная система UVO 3.0, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Krell Premium и система Kia Drive Wise, отвечающая за безопасность и функции помощи водителю. Также к ним присоединяются адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы и система предотвращения столкновений. Под капотом новинки от корейцев будет размещаться либо 2,2-литровый турбодизельный двигатель (обеспечивает 202 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента), либо 3,3-литровый бензиновый мотор GDI, способный производить порядка 280 лошадиных сил и 336 Нм крутящего момента. На замену нынешней шестиступенчатой коробке придет новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.