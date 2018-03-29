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Tesla Model 3 названа автомобилем года по версии Popular Mechanics
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Tesla Model 3 названа автомобилем года по версии Popular Mechanics 

RB.ru 39 минут назад
Фото: RB.ru
Издание отмечает, что более 450 тысяч человек заплатили $1000 и зарезервировали для себя Tesla Model 3, что поставило автопроизводителя в сложную ситуацию, когда он не может быстро доставить все заказы. Popular Mechanics сравнивает эту ситуацию с Mustang 1964 года, когда спрос на него также оценивался сотнями тысячами или даже миллионами.
Высокий спрос на Tesla Model 3 выглядит оправданным, так как ее характеристики кажутся сравнительно хорошими, полагают в Popular Mechanics. Редакция журнала обратила внимание на возможность за 5,6 секунды разогнать авто до 96 км/ч, его аккумулятор, который рассчитан на 350 км пути и максимальную скорость в 210 км/ч.
Владельцы могут добавить к стандартной комплектации электропривод с подогревом передних сидений (дополнительно $5 тысяч), электропривод рулевой колонки и более мощную аудиосистему, улучшенный автопилот ($5 или $8 тысяч), покрасить автомобиль в другой цвет за $1 тысячу (стандартным цветом является черный). В результате добавления всех опций общая стоимость электрокара вырастет до $55 тысяч.
Model 3 — самый дешевый на данный момент электрокар от Tesla, его стоимость начинается от $35 тысяч. Tesla официально начала принимала предзаказы на Model 3 с 2016 года, первые автомобили были переданы покупателям в июле 2017 года. В октябре компания отчиталась о срыве плана по выпуску Model 3 из-за проблем на производстве.
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