Skoda начнет продажи кроссовера Kodiaq российской сборки к середине года

Цена на кроссовер Skoda Kodiaq российской сборки будет начинаться от 1,339 млн рублей, сообщило российское подразделение Skoda Auto.

«Стоимость автомобиля составит 1,339 млн рублей за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач в базовой комплектации Active. Подробные комплектации и цены на модель будут объявлены в конце апреля, в преддверии старта продаж. К заказу будут доступны версии с бензиновыми и дизельным двигателями рабочим объемом 1.4 л и 2.0 л, мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.», — говорится в сообщении.

В настоящее время модель Kodiaq с завода в Чехии предлагается на российском рынке по цене от 2,017 млн рублей, следует из информации на официальном сайте Skoda Auto.

Группа ГАЗ с февраля 2017 года начала выпуск на своих мощностях Skoda Kodiaq по полному производственному циклу для группы Volkswagen на заводе в Нижнем Новгороде.

Skoda начала производство велосипедов с 1895 года в Чехии. Позднее компания стала выпускать мотоциклы и автомобили. Компания входит в состав группы Volkswagen с 1991 года. Завод Skoda расположен в городе Млада-Болеслав. Сборка моделей также осуществляется в России, Китае, Словакии, Алжире, Индии, Казахстане и на территории Украины.