Новый Fiat 500 Urbana Edition прибывает весной

Итальянская корпорация Fiat подготовила для автосалона в Нью-Йорке специальную версию Fiat 500 под названием Urbana Edition. Отмечается, автомобиль основан на той же модели, что поступила в серийное производство еще в 2007 году.

По предварительным данным, компания планирует запустить продажи транспортного средства этой же весной, вскоре после официального дебюта. Новый Fiat 500 Urbana Edition будет доступен в пяти цветовых решениях (Bianco White Ice, Perla White Tri-Coat, Pompei Silver, Granito Grey и Metallo Grey) и получит некоторые визуальные изменения, включающие обновленные огни и набор 16-дюймовых алюминиевых колесных дисков. В отделке интерьера преобладают темные оттенки: спортивные сидения имеют черную обивку с серебряной прострочкой, в то время как приборная панель получает аналогичное оформление. Так же, как и остальные модели Fiat 500 2018 модельного года, за исключением 500e EV, 500 Urbana Edition оснащен 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим порядка 135 лошадиных сил и 203 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.