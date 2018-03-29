Китайская компания Sokon представила электрический внедорожник

Пока Илон Маск рекламирует Tesla запуском в космос, американское отделение китайской компании Sokon — SF Motors продемонстрировало первый прототип электрического внедорожника. Он обладает двумя конфигурациями: SF5 и SF7. Первая — это кроссовер средних размеров, вторая — полноразмерный внедорожник. Модель SF5 будет доступна для заказа уже к концу этого года, а ее доставка намечена на 2019-й.

Оба автомобиля имеют запатентованный двигатель мощностью в тысячу лошадиных сил. Производители обещают, что разгон от нуля до сотни занимает три секунды. Агрегаты оснащены системой «Лидар» (технология обработки информации об удаленных объектах) для нейтрализации эффектов от неблагоприятных погодных условий. Оригинальный аккумулятор позволяет прототипам проехать без подзарядки 500 километров.

Engadget

В автомобили встроена так называемая продвинутая система управления батареями, которая включает в себя жидкостное охлаждение и «уникальные механические структуры». При этом аккумуляторная система модулей интегрирована в ходовую часть. Интересно, что в модель SF5 встроена технология мониторинга, которая определит, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Если она решит, что человек пьян, то запретит ему управлять машиной.

Engadget

Engadget

Директор компании SF Motors Джон Чжан (John Zhang) рассказал о проекте:

« [Наша] миссия — создать электромобиль следующего поколения. Нам нужно больше таких авто, чтобы снизить уровень загрязнения и защитить окружающую среду».

Представители компании заявили, что разработали специальную программу для утилизации испорченных батарей. По их словам, она поможет использовать утилизированные аккумуляторы в домах или офисах.

Engadget

Engadget

Журналисты издания Engadget, которые посетили презентацию, отметили, что компания Sokon известна в Китае. Она производит грузовые автомобили, но ни один из них до сих пор не был электрическим. Модели SF5 и SF7 — их первый опыт. Сотрудники SF Motors надеются увидеть эти автомобили на дорогах уже в 2020-м.