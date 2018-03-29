Финал Audi quattro Winter Cup 2018 в Сочи 

На протяжении многих лет Audi поддерживает популярные спортивные мероприятия по всему миру. 17 февраля в Сочи финишировал любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup. В борьбе за главный приз — тест-драйв новейшего премиального полноразмерного кроссовера Audi Q8 — встретились победители отборочных этапов, состоявшихся в этом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.
Традиционно Audi поддерживает значимые спортивные мероприятия в самых разных регионах мира. Уже более семи лет бренд с четырьмя кольцами является спонсором Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS, а в 2014 году выступил официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи. Следуя традициям, этой зимой Audi Россия в очередной раз выступила организатором кубка Audi quattro Winter Cup для любителей горнолыжного спорта.
17 февраля 2018 года на трассе ГТЦ ПАО «Газпром» в Красной Поляне состоялся заключительный региональный отборочный этап, а затем финал четвертого турнира по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup 2018. В финальной части право сразиться за главный приз — тест-драйв новейшего полноразмерного флагманского кроссовера Audi Q8 продолжительностью в месяц — получили победители четырех предварительных отборочных этапов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Поболеть за лучших горнолыжников и сноубордистов собрались почти 300 гостей.
Помимо спортивной программы, участники и гости мероприятия смогли принять участие в тест-драйвах нескольких моделей Audi— новых Audi A5 Sportback и Audi Q5, а также спортивных Audi S5, Audi S6, Audi RS 7.
Главный приз — сертификат на месячный тест-драйв новейшего полноразмерного кроссовера Audi Q8 — вручил победителям амбассадор марки, знаменитый актер российского театра и кино Константин Хабенский. Участники, занявшие второе и третье места на призовых подиумах, получили стильные фирменные аксессуары Audi.