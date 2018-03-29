Ещё
Финал Audi quattro Winter Cup 2018 в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финал Audi quattro Winter Cup 2018 в Сочи 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
На протяжении многих лет Audi поддерживает популярные спортивные мероприятия по всему миру. 17 февраля в Сочи финишировал любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup. В борьбе за главный приз — тест-драйв новейшего премиального полноразмерного кроссовера Audi Q8 — встретились победители отборочных этапов, состоявшихся в этом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.
Традиционно Audi поддерживает значимые спортивные мероприятия в самых разных регионах мира. Уже более семи лет бренд с четырьмя кольцами является спонсором Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS, а в 2014 году выступил официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи. Следуя традициям, этой зимой Audi Россия в очередной раз выступила организатором кубка Audi quattro Winter Cup для любителей горнолыжного спорта.
17 февраля 2018 года на трассе ГТЦ ПАО «Газпром» в Красной Поляне состоялся заключительный региональный отборочный этап, а затем финал четвертого турнира по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup 2018. В финальной части право сразиться за главный приз — тест-драйв новейшего полноразмерного флагманского кроссовера Audi Q8 продолжительностью в месяц — получили победители четырех предварительных отборочных этапов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Поболеть за лучших горнолыжников и сноубордистов собрались почти 300 гостей.
Помимо спортивной программы, участники и гости мероприятия смогли принять участие в тест-драйвах нескольких моделей Audi— новых Audi A5 Sportback и Audi Q5, а также спортивных Audi S5, Audi S6, Audi RS 7.
Главный приз — сертификат на месячный тест-драйв новейшего полноразмерного кроссовера Audi Q8 — вручил победителям амбассадор марки, знаменитый актер российского театра и кино Константин Хабенский. Участники, занявшие второе и третье места на призовых подиумах, получили стильные фирменные аксессуары Audi.
SovSport.Ru: последние новости
Полный Мундиаль: Самара – потемкинские деревни стахановскими темпами Красная машина. Что получится, если девушке зимой дать мощный седан Jaguar XE Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к вчерашней церемонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»37
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов23
Полицейский сбил машину, а потом пешехода8
Назван «Всемирный автомобиль года»
В США представили новое поколение Forester
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение