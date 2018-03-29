Финал Audi quattro Winter Cup 2018 в Сочи

На протяжении многих лет Audi поддерживает популярные спортивные мероприятия по всему миру. 17 февраля в Сочи финишировал любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup. В борьбе за главный приз — тест-драйв новейшего премиального полноразмерного кроссовера Audi Q8 — встретились победители отборочных этапов, состоявшихся в этом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.

Традиционно Audi поддерживает значимые спортивные мероприятия в самых разных регионах мира. Уже более семи лет бренд с четырьмя кольцами является спонсором Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS, а в 2014 году выступил официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи. Следуя традициям, этой зимой Audi Россия в очередной раз выступила организатором кубка Audi quattro Winter Cup для любителей горнолыжного спорта.

17 февраля 2018 года на трассе ГТЦ ПАО «Газпром» в Красной Поляне состоялся заключительный региональный отборочный этап, а затем финал четвертого турнира по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup 2018. В финальной части право сразиться за главный приз — тест-драйв новейшего полноразмерного флагманского кроссовера Audi Q8 продолжительностью в месяц — получили победители четырех предварительных отборочных этапов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Поболеть за лучших горнолыжников и сноубордистов собрались почти 300 гостей.