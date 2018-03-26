Skoda готовит новинку к автосалону в Пекине

Компания Skoda планирует выпустить на китайский авторынок компактный SUV бюджетного класса. Запуск новинки, дебют которой состоится на ближайшем автосалоне в Пекине, реализуется согласно стратегии развития Skoda на авторынке Поднебесной. Этот план предусматривает рост продаж автомобилей марки в два раза к 2020 году.

Известно, что эту модель Skoda разработала совместно с инженерами компании SAIC, партнера чешского автопроизводителя на китайском авторынке. Сообщается, что бюджетный паркетник рассчитан на аудиторию покупателей, живущих за пределами мегаполисов и в большей степени озадаченных снижением затрат на эксплуатацию машины.

Имя новинки пока не известно. По внутренним документам ее наименование — Model Q. В основе модели лежит платформа PQ, которая также использовалась для лифтбэка Skoda Rapid . С помощью своей новой модели компания Skoda планирует привлечь клиентов из высококонкурентного сегмента бюджетных SUV и увеличить свои продажи на автомобильном рынке Китая. Отметим, что в Китае в прошлом году было продано 325 009 автомобилей Skoda, на 2,5% больше, чем в предыдущий год. Авторынок Поднебесной стал, таким образом, главным рынком сбыта машин Skoda, и обогнал даже авторынок Германии, где было реализовано за тот же период 173 300 таких автомобилей.

Ранее из статистики «Автостат Инфо» стало известно, что в России за февраль 2018 года было продано 4166 машин Skoda, на 23,3% больше, чем годом ранее (3379 ед.).