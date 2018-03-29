Новый Mercedes-Benz GLB: первые изображения

Немецкая компания активно испытывает свой совершенно новый компактный кроссовер. Пользуясь последними шпионскими фотоснимками, портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.

Согласно своему имени, новая модель займёт место между кроссоверами GLA и GLC. Новинка будет выполнена на той же платформе MFA2, что и хэтчбеки А— и В-классов. Судя по всему, колёсная база кроссовера станет длиннее для увеличения пространства салона. Многие ожидают, что дизайн новинки будет перекликаться с G-классом, и доля правды в этом есть: передняя часть выполнена в современном стиле компании, однако фары и решётка радиатора получат более строгую форму и будут расположены почти вертикально.

Новый GLB будет хорошо узнаваем по боковине за счёт изгиба подоконной линии в районе задних дверных ручек. Задняя часть также будет более «оквадраченной», чем у других легковых моделей Mercedes-Benz . В таком же стиле сделана и графика светодиодных элементов в фонарях.

Премьера нового кроссовера GLB ожидается до конца этого года.

Чтобы представить приблизительный порядок цен на новинку, можно ориентироваться на стоимость кроссоверов GLA и GLC, промежуточное место между которыми она займёт. В настоящее время в России кроссовер GLA предлагается по цене от 2 190 000 рублей (GLA 200 DCT, 156 л.с., передний привод). Цены же на более крупный GLC начинаются с отметки в 3 230 000 рублей (GLC 250 4MATIC, 211 л.с.).

Кстати, совсем недавно немецкая компания обновила купе и кабриолет С-класса.

По материалам: www.kolesa.ru