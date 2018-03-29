180 тысяч долларов — оправданна ли стоимость для BMW M760i?

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются клиенты при покупке роскошного автомобиля в топовой комплектации, является сравнение выбранной модели и самой доступной версии с менее мощным двигателем.

Например, BMW M760i стоит в два раза дороже, нежели базовый 740i. С другой стороны, как отмечает Doug DeMuro, улучшенный вариант обладает огромным количеством преимуществ. В первую очередь это его двухтурбинный двигатель V12, обеспечивающий 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, и множество встроенных функций, которые достаточно трудно отыскать у многих конкурентов. Среди них: система Smart Key, функция управления жестами, усовершенствованная камера с углом обзора на 360 градусов и специальный дисплей, позволяющий контролировать практически все.