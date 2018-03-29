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180 тысяч долларов — оправданна ли стоимость для BMW M760i?
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180 тысяч долларов — оправданна ли стоимость для BMW M760i? 

Auto.Today 30 минут назад
Фото: Auto.Today
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются клиенты при покупке роскошного автомобиля в топовой комплектации, является сравнение выбранной модели и самой доступной версии с менее мощным двигателем.
Например, BMW M760i стоит в два раза дороже, нежели базовый 740i. С другой стороны, как отмечает Doug DeMuro, улучшенный вариант обладает огромным количеством преимуществ. В первую очередь это его двухтурбинный двигатель V12, обеспечивающий 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, и множество встроенных функций, которые достаточно трудно отыскать у многих конкурентов. Среди них: система Smart Key, функция управления жестами, усовершенствованная камера с углом обзора на 360 градусов и специальный дисплей, позволяющий контролировать практически все.
Автомобиль обеспечивает достаточно высокий уровень комфорта и может разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, что немного быстрее, нежели M4. Отмечается, что на данный момент самый роскошный салон имеет Porsche Panamera Turbo 2017 модельного года, но удалось ли M760i его обогнать?
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