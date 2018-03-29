Ещё
Боксер Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В честь дня рождения знаменитый спортсмен Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom.
41-летний американец, ведущий роскошный образ жизни, получил немалую долю популярности благодаря своему пристрастию к самым дорогим автомобилям планеты. В его коллекции присутствуют модели от Bugatti, Koenigsegg, Ferrari и других производителей, к которым теперь присоединился новый Rolls-Royce Phantom.
В этот раз профессиональный боксер решил поделиться новостью о покупке автомобиля с своими двадцатью миллионами подписчиков в Instagram. Мэйвезер продемонстрировал флагманский Rolls-Royce, как внутри, так и снаружи, при этом поставив акцент на том, что модель является абсолютно новой с пробегом на 10 миль (16 километров). Он не рассказал, во сколькому ему обошлась столь грандиозная покупка, однако стоит понимать, что даже базовая модель оценивается приблизительно в 500 000 долларов США. У Мэйвезера же определенно не стандартная версия.
Отмечается, под капотом Rolls-Royce Phantom располагается 6,7-лтровый двухцилиндровый двигатель V12, обеспечивающий 563 лошадиных силы и 900 Нм крутящего моменты. Агрегат соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По словам производителя, Phantom также оснащен 130 килограммовой звукоизоляцией, что делает его «самым бесшумным автомобилем в мире».
Auto.Today: последние новости
Пикап Ram 1500 получает спецверсию Kentucky Derby Edition Gran Turismo Sport получил 13 новых автомобилей Новый Fiat 500 Urbana Edition прибывает весной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово256
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»44
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов30
В Германии задержали автобус с русскими детьми11
Полицейский сбил машину, а потом пешехода14
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение