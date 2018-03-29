Боксер Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom

В честь дня рождения знаменитый спортсмен Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom.

Koenigsegg, 41-летний американец, ведущий роскошный образ жизни, получил немалую долю популярности благодаря своему пристрастию к самым дорогим автомобилям планеты. В его коллекции присутствуют модели от Bugatti Ferrari и других производителей, к которым теперь присоединился новый Rolls-Royce Phantom.

В этот раз профессиональный боксер решил поделиться новостью о покупке автомобиля с своими двадцатью миллионами подписчиков в Instagram. Мэйвезер продемонстрировал флагманский Rolls-Royce, как внутри, так и снаружи, при этом поставив акцент на том, что модель является абсолютно новой с пробегом на 10 миль (16 километров). Он не рассказал, во сколькому ему обошлась столь грандиозная покупка, однако стоит понимать, что даже базовая модель оценивается приблизительно в 500 000 долларов США. У Мэйвезера же определенно не стандартная версия.

Отмечается, под капотом Rolls-Royce Phantom располагается 6,7-лтровый двухцилиндровый двигатель V12, обеспечивающий 563 лошадиных силы и 900 Нм крутящего моменты. Агрегат соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По словам производителя, Phantom также оснащен 130 килограммовой звукоизоляцией, что делает его «самым бесшумным автомобилем в мире».