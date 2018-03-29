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Gran Turismo Sport получил 13 новых автомобилей
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Gran Turismo Sport получил 13 новых автомобилей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Разработчики из студии Polyphony Digital продемонстрировали с помощью тизерного изображения сразу тринадцать новых автомобилей, которые должны появиться уже на следующей недели.
Конечно, затемненная фотография не позволяет рассмотреть полностью все модели и определить их, однако, если посмотреть очень внимательно некоторые из них можно распознать безошибочно. А точнее BMW M3 E30, классический Ford Mustang, Aston Martin DB11, Ford GT40, Mazda RX-7 второго поколения, Nissan R33 GT-R, гоночный Lexus RC F и Red Bull X2010.
Появление дополнительных 13 новых автомобилей является настоящих облегчением для многих владельцев Gran Turismo Sport, поскольку оригинальный список транспортных средств состоит всего из 162 моделей. Отмечается, что несколько месяцев назад Sony и Polyphony объявили, что их ряды пополнять еще 50 машин, включая Shelby Cobra 427, Audi R18 и Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo, при этом в декабрьском сообщении было указано, что появятся Ferrari Enzo, KTM X-Bow R, Lamborghini Countach LP400, Nissan Skyline GT-R V-Spec II R34 и Mazda RX-7 Spirit R Type A FD3S.
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