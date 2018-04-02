Как выглядит самое большое кладбище Volkswagen в США

Десятки тысяч автомобилей оставили в калифорнийской пустыне из-за «дизельгейта», масштабного скандала, который в 2015-м стоил компании Volkswagen репутации и миллиардов.

В 2015 году вокруг компании Volkswagen разразился грандиозный скандал: выяснилось, что программное обеспечение некоторых его автомобилей обманывало систему проверки во время прохождения экологических тестов на стендах. При реальной же эксплуатации вредные выбросы дизельных двигателей могли превышать норму в десять раз. Было доказано, что, стремясь к мировому лидерству в отрасли, немецкий автоконцерн несколько лет химичил с ПО, специально занижая показатели выбросов вредных веществ.

В качестве компенсации бренд выкупил более 350 тысяч «вредных» автомобилей у владельцев в США, потратив на это более 7 миллиардов долларов. Кроме того, компания была оштрафована за нарушение правил, установленных EPA, ее акции и продажи стремительно упали. Скандал стал причиной кадровых чисток в топ-менеджменте компании и в общей сложности обошелся автоконцерну не менее чем в 25 миллиардов евро.

В марте 2018 года агентство Reuters выяснило, что выкупленные по решению суда концерном автомобили сейчас находятся в 37 хранилищах, представляющих собой «кладбища Volkswagen». Среди таких гигантских парковок — заброшенный футбольный стадион в Детройте, бывшая бумажная фабрика в Миннесоте, а также самая крупная — территория бывшей базы США в калифорнийской пустыне.

С учетом, что сам скандал возник в 2015 году, машины на «кладбищах» стоят достаточно давно. Но они находятся под присмотром и даже проходят техосмотры. Как сообщают американские издания, сейчас стало известно о намерении Volkswagen распродать все эти автомобили. Только не совсем понятно, то ли решено вложиться в их ремонт, то ли компания надеется продать их на рынках других стран.

Интересно, что с этих стоянок уже воровали автомобили. Так, скажем, с заброшенного стадиона в Детройте, который компания Volkswagen арендовала под парковку, осенью прошлого года было украдено чуть менее сотни автомобилей. Затем они всплыли в соседних штатах — и не только на черном рынке, но и в автосалонах.