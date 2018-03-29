Пикап Ram 1500 получает спецверсию Kentucky Derby Edition

Американский производитель представляет особый Ram 1500, посвященный 144-м скачкам Kentucky Derby. Отмечается, специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом (всего 2000 экземпляров) с минимальной стоимостью порядка 53 190 долларов США.

Лимитированный автомобиль будет доступен клиентам сразу в нескольких оттенках, самый уникальный — Ivory White, к которому присоединяются пять следующих цветов: Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Delmonico Red, Max Steel и Patriot Blue. Также в зависимости от предпочтений можно будет выбрать задний привод или полноприводный вариант. К отличительным чертам нового Ram 1500 относятся пневматическая подвеска, система мониторинга слепых зон и 12-дюймовая информационно-развлекательная система с навигацией.

Что касается интерьера, Ram 1500 Kentucky Derby Edition 2019 модельного года получает кожаную отделку, металлические и деревянные акценты, а также систему вентиляции и подогрева передних и задних сидений. При этом автомобиль сохраняет характеристики стандартной модели: может работать с прицепами полной массой до 5 783 килограмм и имеет грузоподъемность до 1 043 килограмм.

Компания Ram уже открыла книгу заказов на ограниченную модель Kentucky Derby, немного опередив скачки, которые начнутся 5 мая.