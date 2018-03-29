Ещё
Пикап Ram 1500 получает спецверсию Kentucky Derby Edition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пикап Ram 1500 получает спецверсию Kentucky Derby Edition 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель представляет особый Ram 1500, посвященный 144-м скачкам Kentucky Derby. Отмечается, специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом (всего 2000 экземпляров) с минимальной стоимостью порядка 53 190 долларов США.
Лимитированный автомобиль будет доступен клиентам сразу в нескольких оттенках, самый уникальный — Ivory White, к которому присоединяются пять следующих цветов: Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Delmonico Red, Max Steel и Patriot Blue. Также в зависимости от предпочтений можно будет выбрать задний привод или полноприводный вариант. К отличительным чертам нового Ram 1500 относятся пневматическая подвеска, система мониторинга слепых зон и 12-дюймовая информационно-развлекательная система с навигацией.
Что касается интерьера, Ram 1500 Kentucky Derby Edition 2019 модельного года получает кожаную отделку, металлические и деревянные акценты, а также систему вентиляции и подогрева передних и задних сидений. При этом автомобиль сохраняет характеристики стандартной модели: может работать с прицепами полной массой до 5 783 килограмм и имеет грузоподъемность до 1 043 килограмм.
Компания Ram уже открыла книгу заказов на ограниченную модель Kentucky Derby, немного опередив скачки, которые начнутся 5 мая.
Auto.Today: последние новости
Боксер Флойд Мэйвезер подарил себе Rolls-Royce Phantom Gran Turismo Sport получил 13 новых автомобилей Обновлённый Kia Carnival официально дебютировал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово291
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»45
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов32
Разрешить тонировку
В Германии задержали автобус с русскими детьми14
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение