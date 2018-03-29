Ещё
Porsche 911 GT3 RS получил спорт-пакет по цене «Шкоды»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche 911 GT3 RS получил спорт-пакет по цене «Шкоды» 

Motor.ru 59 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche разработала для суперкара 911 GT3 RS опциональный пакет Weissach, который позволит снизить массу машины на 40 килограммов. Мировая премьера комплекта состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Цена — 18 тысяч долларов (1 040 000 рублей). Столько в России стоит, например, Skoda Octavia.
Машины со спорт-пакетом оснащаются углепластиковой крышей, которая на полкилограмма легче стандартной из магниевого сплава. Карбоновые стойки и стабилизаторы позволяют скинуть еще 5,4 килограмма.
Использование композитных подрулевых переключателей, декоративных вставок на руле и облегченных ковриков снижает массу спорткара на 450 граммов. Капот и заднее антикрыло при этом будут выполнены из «видимого углепластика», а не окрашены, как у базовой модели.
Дополнительно для Porsche 911 GT3 RS Weissach Package можно заказать комплект колес из магниевого сплава. Их масса на 11 килограммов меньше алюминиевых, а цена составляет 13 000 долларов (750 тысяч рублей).
Обновленный Porsche 911 GT3 RS дебютировал в феврале текущего года. Суперкар оснащен четырехлитровым оппозитным двигателем мощностью 520 лошадиных сил, который работает в паре с перенастроенным семиступенчатым «роботом» PDK. С нуля до «сотни» машина может ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 312 километров в час.
Motor.ru: последние новости
Toyota RAV4: новый полный привод и 8-ступенчатый автомат Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово291
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»45
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов32
Разрешить тонировку
В Германии задержали автобус с русскими детьми14
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение