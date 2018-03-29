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BMW отозвала в России автомобили из-за падающих спойлеров
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BMW отозвала в России автомобили из-за падающих спойлеров 

Авторамблер 13 минут назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает Росстандарт, причиной стала «возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера». «При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха, — предупредили в ведомстве. — Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля».
В сервисах специалисты проверят наличие винтов крепления заднего спойлера и, при необходимости, установят новые.
Напомним, сборка модели BMW X3 осуществляется на мощностях калининградского завода «Автотор».
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