BMW отозвала в России автомобили из-за падающих спойлеров 

Как сообщает Росстандарт, причиной стала «возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера». «При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха, — предупредили в ведомстве. — Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля».
В сервисах специалисты проверят наличие винтов крепления заднего спойлера и, при необходимости, установят новые.
Напомним, сборка модели BMW X3 осуществляется на мощностях калининградского завода «Автотор».