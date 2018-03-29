Ещё
Авторынок Санкт-Петербурга продолжил рост в феврале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авторынок Санкт-Петербурга продолжил рост в феврале 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Увеличение количества проданных автомобилей в Северной столице фиксируется второй месяц подряд.
Петербургские автодилеры в течение января-февраля 2018 года продали 19 955 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 29% превышает показатель первых двух месяцев прошлого года. Из них на февраль пришлось 11 437 экземпляров, что соответствует такому же 29-процентному приросту.
Положительная динамика (те же 29%) на авторынке Северной столицы была зафиксирована и по итогам января текущего года. Несмотря на это, есть ряд отличий в ТОП-15 самых востребованных брендов по итогам прошлого месяца со сравнению с предыдущим.
ТОП-15 самых востребованных брендов на авторынке Санкт-Петербурга
Место
Марка
Продажи в феврале 2018 года, шт.
Продажи в феврале 2017 года, шт.
Разница, %
Hyundai
1 536  842  + 82  2  Kia
1 164  867  + 34  3  Lada
1 159  943  + 23  4  Renault
1 101  959  + 15  5  Volkswagen
883  643  + 37  6  Skoda
795  540  + 47  7  Ford
731  548  + 33  8  Toyota
440  456  — 4  9  Nissan
434  348  + 25  10  Mitsubishi
432  274  + 58  11  Mercedes-Benz
335  348  — 4  12  BMW
296  277  + 7  13  ГАЗ  209  198  + 6  14  Mazda
176  152  + 16  15  Audi
162  125  + 30  Российской марке Lada пришлось спуститься на две строчки вниз, чтобы пропустить корейцев Hyundai и Kia, хотя отрыв между 2 и 3 местами можно назвать минимальным (разница всего в пять автомобилей). Skoda поднялась с восьмого на шестое место, сместив на строчку ниже Ford, а бывшая на 10-ой позиции Toyota обогнала Nissan, который теперь занимает девятую строку в рейтинге (в январе 2018-го он был на седьмой). ГАЗ по итогам февраля оказался на 13-ой строке, отчего Мазде пришлось спуститься «на ступеньку». Также из ТОП-15 выбыл УАЗ, его место занял премиальный бренд Audi.
На фото: Hyundai Creta
«Hyundai нарастил продажи за счёт увеличения объёмов реализации модели Solaris, кроме того, его флагманский кроссовер Creta является самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге по итогам двух месяцев, — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Второе место Lada [по итогам января-февраля 2018-го — примечание редакции] во многом обеспечено успехом седана Vesta, который в этом году входит уже в пятерку моделей-лидеров».
Напомним, и Hyundai Creta, и Lada Vesta входят в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ по итогам февраля: они занимают в рейтинге четвертую и вторую строчки соответственно. В десятку лидеров РФ также вошли Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4х4.
На фото: Lada Vesta
Согласно подсчётам экспертов, доля авторынка Санкт-Петербурга в общероссийском объёме продаж новых легковых и лёгких коммерческих машин по итогам января-февраля текущего года составила 8,5%. Напомним, всего в РФ за указанный период был реализован 235 641 автомобиль. В течение первых двух месяцев 2017-го показатель был равен 8,4% (продажи в стране составили 184 820 единиц).
Читайте также:
Продажи новых машин в России в феврале подросли почти на четверть
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Maserati Levante получил самую мощную версию Trofeo Genesis показал предвестника большого купе Audi RS5 дебютировала в пятидверном кузове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово391
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии34
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов42
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»49
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение