Авторынок Санкт-Петербурга продолжил рост в феврале

Увеличение количества проданных автомобилей в Северной столице фиксируется второй месяц подряд.

Петербургские автодилеры в течение января-февраля 2018 года продали 19 955 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 29% превышает показатель первых двух месяцев прошлого года. Из них на февраль пришлось 11 437 экземпляров, что соответствует такому же 29-процентному приросту.

Положительная динамика (те же 29%) на авторынке Северной столицы была зафиксирована и по итогам января текущего года. Несмотря на это, есть ряд отличий в ТОП-15 самых востребованных брендов по итогам прошлого месяца со сравнению с предыдущим.

ТОП-15 самых востребованных брендов на авторынке Санкт-Петербурга

Место

Марка

Продажи в феврале 2018 года, шт.

Продажи в феврале 2017 года, шт.

Разница, %

1 536 842 + 82 2 Kia

1 164 867 + 34 3 Lada

1 159 943 + 23 4 Renault

1 101 959 + 15 5 Volkswagen

883 643 + 37 6 Skoda

795 540 + 47 7 Ford

731 548 + 33 8 Toyota

440 456 — 4 9 Nissan

434 348 + 25 10 Mitsubishi

432 274 + 58 11 Mercedes-Benz

335 348 — 4 12 BMW

296 277 + 7 13 ГАЗ 209 198 + 6 14 Mazda

176 152 + 16 15 Audi

162 125 + 30 Российской марке Lada пришлось спуститься на две строчки вниз, чтобы пропустить корейцев Hyundai и Kia, хотя отрыв между 2 и 3 местами можно назвать минимальным (разница всего в пять автомобилей). Skoda поднялась с восьмого на шестое место, сместив на строчку ниже Ford, а бывшая на 10-ой позиции Toyota обогнала Nissan, который теперь занимает девятую строку в рейтинге (в январе 2018-го он был на седьмой). ГАЗ по итогам февраля оказался на 13-ой строке, отчего Мазде пришлось спуститься «на ступеньку». Также из ТОП-15 выбыл УАЗ , его место занял премиальный бренд Audi.

«Hyundai нарастил продажи за счёт увеличения объёмов реализации модели Solaris, кроме того, его флагманский кроссовер Creta является самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге по итогам двух месяцев, — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин . — Второе место Lada [по итогам января-февраля 2018-го — примечание редакции] во многом обеспечено успехом седана Vesta, который в этом году входит уже в пятерку моделей-лидеров».

На фото: Lada Vesta

Согласно подсчётам экспертов, доля авторынка Санкт-Петербурга в общероссийском объёме продаж новых легковых и лёгких коммерческих машин по итогам января-февраля текущего года составила 8,5%. Напомним, всего в РФ за указанный период был реализован 235 641 автомобиль. В течение первых двух месяцев 2017-го показатель был равен 8,4% (продажи в стране составили 184 820 единиц).

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По материалам: www.kolesa.ru