Mercedes EQ SEDAN станет заменой электромобилю С-класса

Новый Mercedes EQ SEDAN станет флагманом в линейке так называемых «зеленых» автомобилей.

Он занял место электрокара С-класса.

Внедорожник EQ возглавит линейку из десяти экологически чистых моделей от Mercedes. Их планируется выпустить на дороги к середине следующего десятилетия. Объединять всех представителей будет современная электрическая платформа

Внешне и по габаритам EQ будет напоминать седан от С-класса. В немецком автогиганте объявили, что изначально планировалось снабдить электрической трансмиссией С-класс, однако затем все же выбор пал на внедорожник. Старт его продаж намечен на 2022 год.

Если же говорить об С-классе, недавно увидела свет гибридная версия C300de. На одной электрической тяге данный автомобиль может проехать чуть более 50 километров.

По своим параметрам автомобиль напоминает бензиновый С300e. У обоих машин есть современная навигационная система, радиолокационный датчик и внешние камеры.