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Mercedes EQ SEDAN станет заменой электромобилю С-класса
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Mercedes EQ SEDAN станет заменой электромобилю С-класса 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Новый Mercedes EQ SEDAN станет флагманом в линейке так называемых «зеленых» автомобилей.
Он занял место электрокара С-класса.
Внедорожник EQ возглавит линейку из десяти экологически чистых моделей от Mercedes. Их планируется выпустить на дороги к середине следующего десятилетия. Объединять всех представителей будет современная электрическая платформа
Внешне и по габаритам EQ будет напоминать седан от С-класса. В немецком автогиганте объявили, что изначально планировалось снабдить электрической трансмиссией С-класс, однако затем все же выбор пал на внедорожник. Старт его продаж намечен на 2022 год.
Если же говорить об С-классе, недавно увидела свет гибридная версия C300de. На одной электрической тяге данный автомобиль может проехать чуть более 50 километров.
По своим параметрам автомобиль напоминает бензиновый С300e. У обоих машин есть современная навигационная система, радиолокационный датчик и внешние камеры.
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