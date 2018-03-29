Ferrari 458 Italia угнали для разборки на запчасти

Украденный автомобиль обнаружили на одной их стоянок, при этом вся передняя часть машины была разобрана. Как отмечает CrimeAirNetwork, похитители, по всей видимости, решили распродать суперкар по частям.

Судя по снимкам, опубликованным в Twitter, угонщики взломали замок на водительской двери.

Какими мотивами руководствовались преступники при выборе деталей для перепродажи, остается только гадать. Они сняли одну из дверей, но не тронули салон и зеркала. На месте остались и тормозные суппорты, несмотря на то, что как минимум одно колесо отсутствует.