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Hyundai раскрыл подробности о рестайлинговом Tuscon
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Hyundai раскрыл подробности о рестайлинговом Tuscon 

Quto.ru 33 минуты назад
Фото: Quto.ru
Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке обновлённый кроссовер Tucson для Северной Америки.
Hyundai Tucson 2019 модельного года приедет в Россию уже летом текущего года. От североамериканской и европейской модификаций автомобиль будет отличаться, прежде всего, моторной гаммой.
Внешне модель практически не изменилась: отличить обновленца от дорестайлингового кроссовера можно по новой радиаторной решётке и оптике с L-образными светодиодными ходовыми огнями. Сзади доработки столь же незначительны.
Салон модели изменился больше: Tucson получил семидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, установленный над передней панелью. Это привело к переработке центральных воздуховодов. Приборная панель модели также немного изменилась. Рестайлинговый автомобиль комплектуется переработанными сиденьями, задним USB-портом и площадкой для беспроводной зарядки смартфона.
Изменилась и моторная гамма модели. В США Tucson лишился турбированного движка 1,6 T-GDI и роботизированной коробки передач — вместо них пришли 2,4-литровый атмосферник GDI (184 л. с.) и 6-ступенчатый «автомат». Для Европы будет доступен 1,6-литровый турбодизель CRDi с отдачей 115 и 133 л. с., который заменил прежний 1,7-литровый мотор, в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». 2,0-литровый 186-сильный дизель теперь сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» вместо прежнего 6-ступенчатого. Остался в моторной гамме и знакомый потребителям 2,0-литровый 4-цилиндровый движок мощностью 166 л. с. Модификации с моторами 1,6 GDI (132 л. с.) и 1,6 T-GDI (177 л. с.) остались неизменными. О моторной гамме для российского рынка на данный момент ничего не известно.
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