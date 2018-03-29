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Представлен самый роскошный седан марки Kia
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Представлен самый роскошный седан марки Kia
Вести.Ru
17 минут назад
Фото:
Вести.Ru
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В США состоялась премьера нового поколения седана K9, известного на российском рынке под именем Quoris. Самая дорогая и роскошная модель марки стала чуть крупнее и просторнее, а также получила новый турбомотор от «Стингера».
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