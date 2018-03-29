Представлен самый роскошный седан марки Kia

В США состоялась премьера нового поколения седана K9, известного на российском рынке под именем Quoris. Самая дорогая и роскошная модель марки стала чуть крупнее и просторнее, а также получила новый турбомотор от «Стингера».