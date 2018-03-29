90% продаваемых Range Rover в Скандинавии — гибридные

«Большой» Рейндж и «младший» внедорожник с приставкой Sport обновились в прошлом году, получив подзаряжаемые гибридные модификации. И в некоторых странах такие версии пользуются особым спросом.

В Скандинавии на Range Rover PHEV и Range Rover Sport PHEV приходится более 90% предзаказов. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщил главный продуктовый PR-менеджер по Land Rover Джон Пол Муни в рамках тест-драйва обновленных «стандартных» моделей, который прошел в Великобритании. Причина столь высокого спроса на гибриды — льготы, предоставляемые покупателям электрифицированных машин в странах Дании, Швеции и Норвегии.

Кстати, на родине марки на гибридные Range Rover и Range Rover Sport приходится около 20% предзаказов. Причем, как рассказал порталу «Карельские Вести» представитель Land Rover, такое количество вызвано слухами о грядущем повышении налогов на дизели и планах обустройства «зон нулевого выхлопа» в Лондоне и других крупных городах Британии.

Глобально же не более 6% покупателей предпочитают PHEV, крупнейшими рынками «в штуках», а не в процентах, останутся США и Китай. В Поднебесной, например, до конца года планируют продать 2 500 гибридных внедорожников Range Rover — опять же из-за того, что в китайских мегаполисах тоже ужесточают экологические нормы.

Напомним, и у Range Rover, и у Range Rover Sport гибридная версия называется P400e, силовая установка едина: внедорожники оснащены 300-сильной «турбочетверкой» 2.0, в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию ZF встроен электродвигатель мощностью 116 л.с., а под полом багажника установлена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 13,1 кВт*ч. Совокупная отдача — 404 л.с. (640 Нм).

Паспортный пробег на электротяге — 51 км, максимальная скорость в таком режиме составит 136 км/ч. Зарядить Range Rover PHEV и Range Rover Sport PHEV от «быстрого» терминала можно за 2 часа 45 минут, на «заправку» от обычной розетки уйдет 7,5 часа.

Гибридный Sport в Россию поставлять не будут, а вот «большой» Рейндж PHEV у нас уже можно заказать, до дилеров такие внедорожники доберутся в апреле. Гибридный Range Rover представлен в РФ в версиях Vogue SE и Autobiography. Первый вариант обойдется минимум в 8 349 000 рублей, второй стоит от 9 561 000 рублей.

Все подробности об обновлённых Range Rover и Range Rover Sport — в тест-драйве портала «Карельские Вести».

По материалам: www.kolesa.ru