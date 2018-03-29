Первые фотографии обновлённого Geely Emgrand GT

В сеть попали первые фотографии рестайлингового флагманского автомобиля модели Geely Emgrand GT.

Новинка поучила восхитительную светодиодную оптику, видоизменённую радиаторную решётку и бампера принципиально новой формы. Согласно данным инсайдеров, под капотом у рестайлингового флагмана будет установлен полуторалитровый турбированный мотор с отдачей в сто семьдесят девять лошадиных сил, а также электродвигатель. Сочетаться установка будет с коробкой автомат на семь ступеней с технологией парного сцепления.

В Поднебесной продажи гибридной модели должны стартовать уже в текущем году. Информации о том, появится ли новинка за пределами Китая пока нет.

Напомним, что на российском рынке актуальная версия четырёхдверки имеет моторы объёмом в 1.8 и 2.4 литра, отдача силовых установок составляет сто сорок восемь лошадиных сил. Ценник стартует от одного миллиона трёхсот восьмидесяти девяти тысяч рублей.