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Первые фотографии обновлённого Geely Emgrand GT
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Первые фотографии обновлённого Geely Emgrand GT 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В сеть попали первые фотографии рестайлингового флагманского автомобиля модели Geely Emgrand GT.
Новинка поучила восхитительную светодиодную оптику, видоизменённую радиаторную решётку и бампера принципиально новой формы. Согласно данным инсайдеров, под капотом у рестайлингового флагмана будет установлен полуторалитровый турбированный мотор с отдачей в сто семьдесят девять лошадиных сил, а также электродвигатель. Сочетаться установка будет с коробкой автомат на семь ступеней с технологией парного сцепления.
В Поднебесной продажи гибридной модели должны стартовать уже в текущем году. Информации о том, появится ли новинка за пределами Китая пока нет.
Напомним, что на российском рынке актуальная версия четырёхдверки имеет моторы объёмом в 1.8 и 2.4 литра, отдача силовых установок составляет сто сорок восемь лошадиных сил. Ценник стартует от одного миллиона трёхсот восьмидесяти девяти тысяч рублей.
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