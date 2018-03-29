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Видео: Немцы воссоздали гоночного монстра с V16 в масштабе 1:3
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Видео: Немцы воссоздали гоночного монстра с V16 в масштабе 1:3 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Энтузиасты из Германии построили точную копию довоенного гоночного монстра Auto Union Type C с настоящим мотором объемом 0,216 л с жидкостным охлаждением. Мощность его не называется. Работает движок на метиловом спирте.
А мощность оригинального двигателя достигала 500 л. с. Подумать только, ведь это 1938 год.
Кузов автомобиля выполнен из стекловолокна и посажен на трубчатую алюминиевую раму. Масштаб модели 1:3. Все работает на радиоуправлении. Разве что двигатель для запуска использует электрический стартер.
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