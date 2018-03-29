Новые для России: 8 кроссоверов, которые стоит подождать

Кросс-премьеры миновали Детройт и пропустили Женевское мотор-шоу. Весьма странно, учитывая высокую значимость некоторых из них… А начнем мы с гвоздя программы!

«Равик» прошлого поколения расстался со скукой, а сменивший его паркетник выглядит так, словно хочет победить в конкурсе на самый напористый дизайн в своем сегменте. Следуя новым инженерным заветам, кроссовер переехал на модульное шасси TNGA K. Габариты изменились едва-едва, зато колесная база выросла на 30 мм и обещает увеличение внутреннего пространства. Дорожный просвет прирос 13 мм, жесткость кузова выросла на 57%. Есть новшества и в гамме силовых агрегатов: безнаддувный 2,5-литровый бензиновый двигатель Dynamic Force агрегатирован с восьмиступенчатым автоматом. Гибридная модификация вооружена тем же мотором объемом 2,5 л, вариатором и отдельным электромотором, приводящим м задние колеса. Хорош новый RAV4, но заставит себя ждать — по некоторым данным, выпуск на мощностях завода в Санкт-Петербурге начнется до конца 2019 года.

Кроссовер третьего поколения пустился во все тяжкие — теперь это не внедорожный автомобиль, как прежде, а паркетник. Колесная база фактически прежняя, длина увеличилась на 77 мм, до 4878 мм, а ширина на 44 мм, до 1984 мм. В основу легла платформа MLB Evo с продольным расположением силового агрегата — она же у Audi Q7, Porsche Cayenne и «всех-всех». Но если прежде в активе «Туарега» был межосевой дифференциал, то теперь муфта по кайеновскому образцу. Во внедорожном пакете нет ни понижайки, ни блокировок. Зато появилось полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, питающиеся от 48-вольтовой сети и турбодизель V8 объемом 4,0 л с двумя «улитками» и электрическим наддувом. На российском рынке новинка ожидается летом.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Мы не случайно включили гармоничный кроссовер, представляющий собой «купированный» Atlas с пятью посадочными местами и пока что заявленный в статусе концепт-кара, в список желанных. Ориентировочно в 2019 году этот автомобиль с неизменной относительно серийного «Атласа» колесной базой, но укороченным «хвостом» и динамичным силуэтом превратится в товарный паркетник. Интересно, что концепт оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя двигатель VR6, совокупной отдачей 355 л.с. Также анонсирован бензоэлектрический привод с компактной литий-ионной батареей, не имеющей возможности подзарядки от внешнего источника энергии, и развивающей совокупные 310 л.с. Очевидно, скоро эти установки появятся на серийном Atlas для рынка Нового Света.

Cadillac XT4 Кроссовер Cadillac размерами с BMW X3 — отныне это реальность! В Нью-Йорке состоялась премьера модели XT4, занявшей начальную строчку в фирменной табели о рангах. Дизайн ожидаемый — автомобиль следует корпоративным стилистическим стандартам, но его не назовешь стопроцентной уменьшенной копией XT5. Пока что в палитре версий заявлен 2,0-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с наддувом, развивающий 237 л.с. и 350 Нм. В паре с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод передний или полный. С комплектациями картина следующая — кроссовер последует так называемой «стратегии Y» и будет предлагаться в трех разных версиях. Начальная ступень — это Luxury, далее следует Premium Luxury и Sport. Маркетологи как всегда прекрасны! Сроки старта российских продаж пока не сообщаются, но вряд ли автомобиль появится у нас раньше, чем в конце 2019 — начале 2020 года.

Jaguar F-Pace SVR Под сводами Нью-Йоркской выставки родился новый хищник с Туманного Альбиона! Подразделение SVO подвергло паркетник суровой дрессировке и получилось очень неслабо! Суперкроссовер вооружен 5,0-литровой компрессорной «восьмерке», причем не в самой свирепой итерации — «всего лишь» 550 л.с. и 680 Нм. Этого достаточно, чтобы выстреливать до сотни за 4,3 с. В современной гамме Jaguar мощнее него только купе F-Type SVR (575 л.с.) и суперседан XE SV Project 8 (600 л.с.). Ревизии подвергли подвеску, рулевое управление и тормоза. Снаружи — видоизмененные бамперы, воздухозаборники в капоте и передних крыльях, а также колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма. В интерьере спортивные кресла и привычный рычаг «автомата» вместо вращающейся шайбы. Сроки выхода F-Type SVR на российский рынок пока покрыты пеленой тумана, но мы ждем эту бестию с нетерпением!

Не один только Jaguar пробудил на мотор-шоу зверя — Maserati представила долгожданный ответ экстремальным немецким кроссоверам. Levante в формате Trofeo заполучил 3,8-литровую «восьмерку» с двумя турбонагнетателями, доведенную до 590 л.с. и 730 Нм. Разгон до 100 км/ч укладывается в 3,9 с, максимальная скорость зашкаливает за 300 км/ч! Ураганный «итальянец» составит достойную конкуренцию Porsche Cayenne Turbo с пакетом Sport Chrono Package, обладающим схожей динамикой. Впрочем, не одним ускорением живет суперкроссовер. Со 100 км/ч он до полной остановки замедляется за 34,5 м и оголяет нервы после активации новой настройки Corsa в система выбора режимов движения, которая воздействует на отзывчивость силового агрегата, пневматическую подвеску, полноприводную трансмиссию, электронных ассистентов и открывает клапаны в выпускной системе. Прибавьте сюда идеальную развесовку по осям, зловещий антураж и вы получите кроссовер, с которым не соскучишься!

Обновленный компактный паркетник обновился по обе стороны океана. Рестайлинговый вариант проще всего будет отличить от дореформенного по L-образным светодиодным зигзагам в головной оптике и измененной графике задних фонарей. Монитор мультимедийной системы диагональю 7 дюймов теперь торчит над передней панелью. Впрочем, между версией для Нового Света и Европы не стоит знак равенства. «Янки» отказался от 1,6-литровой «турбочетверки», оставив за собой безнаддувные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,4 л. Модель для Старого Света сменила 1,7-литровый дизель на двигатель «один и шесть», выдающий 115 и 133 л.с. Агрегат на тяжелом топливе объемом 2,0 л (186 л.с.) перезарядил «автомат» — было шесть ступеней, а теперь их восемь. Исполнения с бензиновыми движками объемом 1,6 л в атмосферном и наддувном варианте по-прежнему будут предлагаться. На отечественном рынке рестайлинговый Tucson появится летом параллельно со стартом продаж модели в Европе.

Свежий «лесник» выглядит так, словно это рестайлинг модели прошлого поколения. На деле же многозначительная фраза all-new, которую так любят за океаном, вполне оправдана, да и дизайн хорош — теперь кроссовер атлетичнее, мускулистее! В основу легло новое шасси Subaru Global Platform. Колесная база увеличена с 2669 мм до 2639 мм. Оппозитный двигатель объемом 2,5 л модернизирован и прибавил в силушке — было 170 л.с., а стало 182 л.с. Кстати, моторов с наддувом пока не заявлено и не факт, что они появятся. В стандарте у паркетника вариатор, полноприводная трансмиссия, система стоп-старт и комплекса активной безопасности EyeSight. Нет никаких сомнений в том, что Forester приедет в Россию, но сроки начала продаж пока неизвестны.