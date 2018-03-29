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Весна не за горами: предложения на Škoda растопят снег
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Весна не за горами: предложения на Škoda растопят снег 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Чтобы настроение было весенним, а эмоции — позитивными, МС Моторс дарит своим клиентам специальные условия приобретения на 15 автомобилей Škoda! При покупке нового автомобиля вас ждет выгода до 240000 рублей!
Ваша выгода на Škoda в МС Моторс на Трамвайной,1:
ŠKODA Octavia до 155000 рублей;
ŠKODA Rapid до 122700 рублей;
ŠKODA Yeti до 240000 рублей;
ŠKODA Kodiaq до 85000 рублей. *
Почувствуйте максимальный комфорт за рулем автомобилей ŠKODA в любых погодных условиях и в полной мере наслаждайтесь весной.
Современные технологии ŠKODA — полный привод 4х4, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла, стояночный отопитель с дистанционным управлением просто созданы для комфортных поездок!
МС Моторс, официальный дилер Škoda, адрес: Уфа, Трамвайная, 1/5;тел. : +7 (347) 22-60-222;www.msmotors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition с пакетом WE6 2017 г.в., а также ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WFS 2017 г.в., ŠKODA YETI Ambition Outdoor с пакетом WS4 2017 г.в., ŠKODA KODIAQ 2017 г.в. при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 15 по 31 марта 2018 г. Количество автомобилей ограничено. Подробности в салоне МС Моторс Юг.
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