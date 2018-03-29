В Ванкувере открылся 98-й международный автосалон

Ванкувер, 29 марта / Синьхуа / — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.

Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.