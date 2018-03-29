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В Ванкувере открылся 98-й международный автосалон
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В Ванкувере открылся 98-й международный автосалон 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
Ванкувер, 29 марта /Синьхуа/ — С 28 марта по 1 апреля в Ванкувере проводится 98-й по счету международный автосалон, на котором ведущие мировые производители представляют свыше 400 автомобильных новинок.
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